La OCDE recomienda a Ucrania reducir el peso de su banca estatal para su reconstrucción

3 minutos

París, 5 mar (EFE).- La OCDE considera que Ucrania tendría que reducir el peso de la banca en manos del Estado, que representa en torno a la mitad del sector, dentro de un amplio programa de liberalizaciones que considera necesarias para movilizar capitales de cara a una futura reconstrucción del país.

En un informe presentado este jueves, coincidiendo con una jornada dedicada al reforzamiento del sistema financiero ucraniano para su reconstrucción una vez que termine la guerra, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que sus recomendaciones se tendrán que hacer «de forma escalonada, teniendo en cuenta el contexto económico y de seguridad».

Subraya que el éxito dependerá igualmente de reformas más amplias para «fortalecer el Estado de derecho y el clima empresarial» que son «condiciones fundamentales para el buen funcionamiento de los mercados, la creación de valor y la confianza a largo plazo de los inversores».

Sobre la banca, su consejo «a largo plazo» es disminuir la estatal para mejorar la eficiencia y atraer inversión y, en paralelo, reducir «gradual y cuidadosamente» la exposición de las entidades financieras a la deuda soberana.

La organización cree que recortar los créditos morosos mediante el desarrollo de un mercado secundario incrementaría la capacidad de los bancos para prestar dinero.

Otra de las grandes prioridades debería ser el desarrollo de un mercado de capitales que ofrezca liquidez y con una mayor profundidad para captar recursos internos, pero también internacionales.

En la actualidad, menos del 3 % de la población ucraniana tiene participaciones en fondos de inversión o en títulos emitidos por empresas del país.

Para aumentar esa proporción, la OCDE cree que las autoridades deberían contribuir a que haya más confianza en las entidades financieras y en los mercados, lo que requiere reforzar el papel de los inversores institucionales, liberalizar el control del tipo de cambio cuando las condiciones lo permiten y mejorar la legislación.

Otros consejos son sacar a bolsa ciertas empresas estatales para favorecer la actividad en el mercado de capitales cuya normativa se tendría que armonizar con la internacional.

Los autores del informe preconizan una disminución de las subvenciones que actualmente tienen un papel importante en el crédito corporativo para impedir distorsiones en la competencia y rebajar la presión fiscal. A su juicio, las subvenciones deberían dirigirse únicamente a sectores estratégicos y a grupos vulnerables.

Señalan que «hay margen» para mejorar las capacidades, la independencia y la gobernanza del órgano regulador del mercado bursátil NSSMC.

La OCDE lamenta que la guerra y las restricciones por la ley marcial hayan retrasado la adopción de ciertas leyes y regulaciones para proteger los derechos del consumidor de productos financieros y a ese respecto insiste en que es necesario garantizar que existan mecanismos de resolución de contenciosos efectivos, accesibles y que puedan ser comprensibles. EFE

ac/cat/ah