La OCDE revela el apoyo masivo de China a su industria

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Un estudio publicado este lunes por la OCDE, con un análisis de dos décadas sobre las subvenciones públicas a sectores industriales, pone de manifiesto las cuantiosas ayudas de China a sus fabricantes de baterías, paneles solares o automóviles, y su impacto en la economía mundial.

«Si no se hace nada respecto a las distorsiones de la competencia en los mercados internacionales, todo el mundo pagará de más», indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

El informe, que no hace públicos los nombres de los expertos citados, señala que China es en gran parte responsable de estas «distorsiones» en una quincena de sectores industriales clave.

Entre 2005 y 2024, las empresas chinas recibieron en promedio «un apoyo público entre tres y ocho veces mayor que el otorgado a las empresas» de los 38 países miembros de la OCDE, explica una estimación de la organización, que califica de «prudente».

Las conclusión se basan en una importante base de datos, llamada Manufacturing Groups and Industrial Corporations (MAGIC).

La base incluye informes financieros de grandes empresas internacionales de quince sectores industriales: aeronáutica y defensa, aluminio, automoción, cemento, química, fertilizantes, vidrio y cerámica, maquinaria pesada, semiconductores, construcción naval, paneles fotovoltaicos, acero, equipos de telecomunicaciones, material rodante y energía eólica.

«Desde hace dos años, la base de datos se ha compartido de manera confidencial» con los gobiernos de los 38 países miembros de la organización, explica un experto de la OCDE. Pero ahora se hace pública por primera vez una versión agregada sin citar el nombre de las empresas, basada en los mismos datos.

Según el informe, el apoyo a las industrias alcanzó en 2024 los 108.000 millones de dólares, el nivel más alto desde la crisis financiera de 2008.

Y las empresas chinas, que dominan la industria manufacturera mundial, están mucho más subvencionadas que sus competidoras norteamericanas o europeas.

– Dinero público chino –

Las ayudas se otorgan mediante subvenciones directas, exenciones fiscales y también préstamos con tipos de interés muy ventajosos, «generalmente concedidos por instituciones financieras públicas», explica una experta de la OCDE.

Con ello las empresas chinas diponen de un mayor margen financiero para invertir en nuevos centros de producción, más tiempo para alcanzar la rentabilidad o mayor resistencia ante las adversidades.

Las ayudas también han generado exceso de capacidad productiva en algunos sectores, lo que ha llevado los precios a la baja en perjuicio de otros actores internacionales.

En ciertos sectores, como el de los paneles solares o el de los semiconductores, el nivel de apoyo público puede llegar a superar el 3% de la facturación de las empresas durante el periodo 2005-2024, según los datos de la OCDE.

Las subvenciones permiten a las empresas chinas ganar cuotas de mercado gigantescas a nivel global en sectores como el solar, el acero o la construcción naval.

La OCDE estima que casi el 60% de las ganancias de cuota de mercado mundial de las empresas chinas durante el periodo 2005-2024 «pueden explicarse por las ayudas públicas recibidas».

Eso no significa que las empresas chinas sean mejores que sus competidoras estadounidenses o europeas sino que tienen un enorme apoyo público.

Aunque los gobiernos europeos o de Estados Unidos podrían intentar subvencionar a su vez a sus compañías, sería muy difícil llegar al nivel de China, según la OCDE.

«No es un problema que pueda resolverse por separado», concluye un experto de la organización, subrayando la importancia de la cooperación internacional.

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