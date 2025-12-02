La OCDE revisa al alza sus previsiones de crecimiento para 2025 en EEUU, China y la zona euro

Los principales actores económicos mundiales –Estados Unidos, China y la zona euro– registrarán un mayor crecimiento en 2025, pese al impacto de los aranceles y las incertidumbres políticas, indican las previsiones actualizadas de la OCDE publicadas este martes.

No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte de futuras «debilidades» vinculadas a eventuales nuevos aranceles o a una generalización de restricciones a la exportación de productos críticos, como tierras raras.

«La economía mundial ha sido resiliente este año, a pesar de los temores de una desaceleración más pronunciada debido al aumento de los obstáculos al comercio y la fuerte incertidumbre relacionada con la acción pública», señala el informe.

Tras un crecimiento del 3,3% en 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se desaceleraría ligeramente al 3,2% en 2025 y al 2,9% en 2026, sin cambios respecto a sus previsiones de septiembre. En 2027, repuntaría al 3,1%.

Entre los factores de resistencia, la OCDE cita la anticipación del aumento de los aranceles, las inversiones relacionadas con la IA, la reducción de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y las políticas fiscales de apoyo a la demanda.

– Estados Unidos y zona euro –

La voluntad de Donald Trump de aumentar los aranceles sobre los productos que ingresan a Estados Unidos provocó una oleada de importaciones a principios de año. Este flujo se redujo desde entonces, acompañado de una desaceleración económica en la segunda mitad del año.

Desde el anuncio, Washington firmó acuerdos comerciales con la Unión Europea, Japón, Suiza y el Reino Unido, entre otros. La OCDE estimó así la tasa efectiva de los aranceles sobre las importaciones estadounidenses en un 14% a finales de noviembre, frente al 15,4% en junio.

Estados Unidos registra una mejora de 0,2 puntos en su previsión de crecimiento para 2025 y 2026, al 2% y al 1,7% respectivamente, pese al deterioro en el mercado laboral, la persistente inflación y la «debilidad temporal» del bloqueo presupuestario.

La primera economía mundial resiste mejor al impacto de los aranceles y del retroceso de la inmigración neta, compensados por «inversiones muy importantes en software y equipos de procesamiento de información, y el buen desempeño de los mercados de acciones».

La zona euro también mejora su previsión al 1,3% en 2025 (+0,1 puntos respecto a septiembre) y al 1% en 2026 (+0,2), aunque con situaciones dispares. Su primera economía, Alemania, registraría un leve crecimiento del 0,3% (sin cambios) en 2025 y un 1% en 2026 (-0,1).

Penalizada por la inestabilidad política y presupuestaria, Francia vería su crecimiento alcanzar el 0,8% (+0,2) este año, impulsado por las exportaciones aeronáuticas y las inversiones de las empresas, y luego el 1% (+0,1) en 2026.

España tendría la mayor expansión de las principales economías del euro con un 2,9% este año (+0,3) y un 2,2% (+0,2) en 2026.

– China y emergentes –

La organización con sede en París señala que en muchas economías de mercado emergentes, «el crecimiento del PIB también ha resistido sorprendentemente bien», como en China, cuya previsión sube al 5% (+0,1 puntos) en 2025 y se mantiene estable para 2026, en el 4,4%.

La primera economía latinoamericana, Brasil, crecería a un ritmo del 2,4% (+0,1 puntos) en 2025, antes de ralentizarse al 1,7% en 2026 por el impacto del alza de las tasas de interés en la inversión, según el informe.

La OCDE revisa 0,1 puntos a la baja las proyecciones para México, al 0,7% este año y al 1,2% en 2026, y mucho más las de Argentina, aunque esta última crecerá a un mayor nivel: 4,2% (-0,3 puntos) en 2025 y un 3% (1,3 puntos) al año siguiente.

En Argentina, «las presiones sobre el tipo de cambio han puesto de manifiesto las vulnerabilidades macroeconómicas restantes y la incertidumbre política», apunta el informe, que destaca el entorno más favorable a los negocios y la caída de la inflación.

