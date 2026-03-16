La ocupación hotelera en Cuba cayó en 2025 hasta el 18,9 %

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La Habana, 16 mar (EFE).- La ocupación hotelera en 2025 en Cuba cayó algo más de cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior, hasta el 18,9 %, según publicó este lunes la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Los ingresos por el turismo internacional cayeron asimismo un 9,3 %, hasta los 109.426 millones de pesos, según el reporte trimestral del sector.

La ONEI no especifica el tipo de cambio empleado para convertir estos ingresos -que se obtienen principalmente en divisas- a la moneda local. En la tasa oficial para empresas (1 dolar por 24 pesos), supondrían unos 4.560 millones de dólares.

Como ya se había informado previamente, el número total de turistas internacionales ascendió a 1.810.663, lo que supuso una caída cercana al 18 % en términos interanuales y el peor registro desde 2003 (sin contar los años de la pandemia de covid-19).

Por países de origen de los visitantes, se mantuvieron como primeros mercados Canadá (754.010) y Rusia (131.882), seguidos por Estados Unidos (110.005), México (56.438), Argentina (49.428), España (46.489), Francia (36.884), Colombia (35.202) y Alemania (33.056).

La mayoría de los países de origen experimentaron descensos, salvo Argentina (13,6 %) y Colombia (8,0 %). Las caídas más significativas fueron la de Alemania (49,5 %), Rusia (29 %), España (28,5 %) y Francia (26 %).

Destaca asimismo el declive de las visitas de los cubanos residentes en el exterior, que cedieron un 22,6 % en términos interanuales, para totalizar 228.091 personas.

El sector turístico, que durante años fue motor económico de Cuba y fuente clave de divisas, se encuentra en una situación crítica por la combinación de la grave crisis que sufre la isla, las sanciones estadounidenses y la disminución de rutas aéreas directas.

La situación se ha agravado en los últimos meses por las repercusiones de la epidemia de dengue y chikunguña que sufrió la isla en el último trimestre de 2025 y por el bloqueo petrolero que le impuso EE.UU., que ha dejado el país sin combustible para aviones.

En los últimos tres meses varias aerolíneas han cancelado sus rutas a Cuba -incluidas todas las canadienses y rusas- y otras más han reducido sus frecuencias, como la española Air Europa.

Además, las grandes cadenas hoteleras en el país -entre ellas las españolas Meliá e Iberostar, y la canadiense Blue Diamond- han cerrado gran parte de sus instalaciones de forma temporal por falta de turistas. EFE

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