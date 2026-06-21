La OEA asegura estar «lista» para apoyar un proceso electoral en Venezuela

Compartir

2 minutos

Ciudad de Panamá, 21 jun (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró este domingo estar preparada para dar apoyo en un eventual «proceso de transición hacia elecciones» en Venezuela.

«Estamos listos para apoyar el proceso de transición hacia elecciones en Venezuela. Hemos conversado sobre ello. Estamos en debates. Venezuela sigue siendo país miembro», señaló el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, desde Panamá en base a la traducción ofrecida por el organismo.

Estados Unidos sentó el pasado jueves en una mesa de negociación al Parlamento opositor de 2015, que defiende su continuidad, y al actual Legislativo chavista en un intento por acelerar la transición en Venezuela después de casi seis meses de la captura del ahora presidente depuesto Nicolás Maduro.

La Administración de Donald Trump ha anunciado un plan para Venezuela, luego de la captura de Maduro en enero pasado, que consiste en una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la de transición.

El sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, han propuesto una negociación «seria, firme y responsable» con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de EE.UU. para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial.

Ramdin dio esas declaraciones en una rueda de prensa previa a la 56° Asamblea General de la OEA que se celebrará en Panamá la próxima semana junto con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión convocada por Simón Bolívar en 1826 en el país centroamericano como intento de unificar a los Estados americanos.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, también presente en la rueda de prensa sostuvo que son «optimistas» y que esperan «que pronto se establezca un camino hacia una lesión libre y justa en Venezuela» pues «la solución tiene que ser desde los venezolanos, pero siempre con democracia». EFE

adl/jrh