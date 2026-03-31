La oficina de la OMS en Teherán sufre daños tras un ataque en sus inmediaciones

2 minutos

Ginebra/El Cairo, 31 mar (EFE).- Ataques en las últimas dos noches afectaron las proximidades de la oficina en Teherán de la Organización Mundial de la Salud (OMS), causando daños materiales pero no víctimas, informó este martes el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Estos ataques rompieron algunas ventanas del edificio pero no causaron heridos, indicó el máximo responsable de la agencia sanitaria de la ONU en su cuenta de la red social X.

Los bombardeos que afecten a las operaciones de la OMS y otras agencias de Naciones Unidas, cuyas ubicaciones están claramente identificadas, «no pueden ser tolerados y deben evitarse a toda costa», subrayó Tedros.

Desde el inicio de los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán, la OMS ha denunciado varios ataques a instalaciones sanitarias del país, que en caso de ser deliberados pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional.

La directora regional de la OMS Mediterráneo Oriental -que incluye Irán-, Hanan Balkhy, agregó también en su cuenta oficial que los equipos de seguridad de la ONU están evaluando la situación, e hizo hincapié en que la agencia «permanece sobre el terreno y continuará apoyando a las autoridades sanitarias según sea necesario».

«Los civiles y la infraestructura civil no son objetivos. El personal y las operaciones humanitarias deben ser protegidos. Es urgente una desescalada para proteger vidas y los sistemas de salud», concluyó.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra la República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región, así como a infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz. EFE

abc-ijm/rsm/mra