La OIEA urge verificar un posible acuerdo sobre enriquecimiento de uranio con Irán

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Seúl, 15 abr (EFE).- El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, subrayó este miércoles la necesidad de verificar un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos sobre el enriquecimiento de uranio, y señaló que una potencial suspensión del programa es una «decisión política».

«Sin verificación, todos los acuerdos no son más que papeleo», dijo Grossi en una rueda de prensa en Seúl, citado por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Si Washington y Teherán llegan a un trato, añadió, el OIEA «pedirá poder cooperar en materia de verificación y salvaguardas».

Preguntado sobre una posible suspensión del enriquecimiento de uranio, Grossi se limitó a decir que sería «una decisión política», sin dar más detalles sobre la postura del organismo, según fue citado por el diario local Chosun Ilbo.

La cuestión del uranio enriquecido sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre EE.UU. e Irán. Washington exige el «cero enriquecimiento», mientras Teherán defiende su derecho a mantenerlo al menos para uso civil.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, dijo recientemente que están dispuesto a comprometerse con que Irán «prospere» económicamente si la nación de Oriente Medio se compromete a no tener armas nucleares, en el marco de unas conversaciones de alto nivel suspendidas, que podrían reanudarse esta semana, según Washington.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, por otro lado, defendió este miércoles, en Pekín, el «derecho inalienable» de Irán a enriquecer uranio con fines pacíficos.

Después de que las negociaciones entre EE.UU. e Irán acabasen sin un acuerdo el pasado fin de semana en Islamabad, Pakistán ha señalado que busca celebrar una segunda ronda de conversaciones a finales de esta semana o a principios de la siguiente. EFE

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