La ola de calor se extiende hacia el este de Europa y satura los hospitales

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La ola de calor sin precedentes que azota Europa se extiende ahora hacia el este, donde se esperan temperaturas superiores a 35 °C para 150 millones de habitantes, mientras los hospitales siguen saturados.

Médicos en Reino Unido y Francia han advertido de que los hospitales tienen dificultades para hacer frente al calor y al aumento de llamadas de emergencia.

El Reino Unido batió este viernes su récord de calor para un mes de junio por tercer día consecutivo, con 36,9 °C, según la agencia meteorológica Met Office.

Las autoridades han informado de cientos de muertos en España y otros en el resto de Europa, entre ellos varios niños fallecidos en coches recalentados.

Según cálculos de la AFP, más de 50 millones de habitantes en Alemania y más de 30 en Francia van a sufrir un calor superior a 35 °C.

En total, las temperaturas máximas deberían superar los 30 °C para más de 420 millones de habitantes en Europa (excluida Turquía), es decir, aproximadamente siete de cada diez.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) consideró este viernes «posible» que esta ola de calor sea un fenómeno récord, aunque aún es prematuro afirmarlo.

En Berlín, Barbara Breuer, portavoz de una organización benéfica de Berlín, reparte kits contra la canícula a las personas sin hogar.

«Durante 30 o 40 años, la costumbre era ayudar a la gente para protegerla del frío (…), pero la situación ha cambiado mucho», apunta.

En Alemania el calor extremo afectará a casi todas las regiones del país hasta finales de semana, según el servicio meteorológico (DWD). Y Países Bajos emitió por primera vez una alerta roja por altas temperaturas.

– Hospitales «al límite» –

En el Reino Unido, el sistema hospitalario británico (NHS) está «al límite», dice la doctora Hilary Williams, vicepresidenta del Royal College of Surgeons.

«Nuestros pacientes tienen demasiado calor, es evidente. El personal también tiene mucho, mucho calor. Y, de hecho, creo que estos incidentes críticos también nos han demostrado que las máquinas no resisten», asegura.

En Francia, el jefe de urgencias del hospital europeo Georges Pompidou, uno de los principales hospitales parisienses, describió una situación «extremadamente grave» con pasillos llenos de pacientes «mayores», pero también de entre 50 y 60 años, con «hipertermias muy fuertes».

En Italia, 18 ciudades, entre ellas Roma y Milán, están en alerta roja, y la ola de calor no solo afecta a los humanos. En el delta del Po, al noreste, las lagunas están sobrecalentadas.

«Se forman macroalgas, hay una alta mortalidad de almejas (…). Si esto durara una semana, lo superaríamos, pero este calor prolongado está causando problemas muy graves», lamenta Paolo Mancin, presidente de la cooperativa de pescadores de la pequeña ciudad de Scardovari.

En Bélgica, los prisioneros también sufren. «Es insoportable, nos estamos muriendo», confiesa uno de los internos de la prisión belga de Namur, de 26 años, que convive con dos personas más en un espacio de 9 m² previsto normalmente para dos.

La extensión de la ola de calor hacia el este del continente ha llevado a la República Checa a emitir una alerta roja para este fin de semana, y se espera que se supere el récord de 40,4 °C registrado en Praga en 2012.

El zoo de Varsovia, la capital polaca, indicó que «pondrá a disposición de los animales aspersores, estanques, charcas y baños de barro».

Hungría también se prepara para afrontar el nivel de alerta máximo este sábado, con temperaturas previstas de entre 38 y 40 °C.

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