La OMC crea un panel para dirimir la disputa UE-Rusia por el mecanismo ambiental CBAM

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Ginebra, 25 sep (EFE).- El Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó este viernes la creación de un panel para dirimir una disputa entre Rusia y la Unión Europea en torno al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) establecido por la UE.

Rusia solicitó en mayo de 2025 consultas bilaterales con la UE sobre este caso, aunque los Veintisiete se negaron a participar en ellas por la invasión rusa de Ucrania.

Según Rusia, el CBAM crea importantes barreras comerciales a productos importados por la UE y es incompatible con las obligaciones de Bruselas en el marco de la OMC.

A su juicio, la asignación de derechos de emisión por la UE a determinadas empresas europeas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión constituye de facto una subvención a la exportación, destinada a reforzar la competitividad de algunas de sus industrias nacionales.

El CBAM busca compensar en cierta medida la llegada al mercado europeo de productos de bienes intensivos en emisiones desde países con normas climáticas menos exigentes que las de la Unión Europea.

La delegación de la UE apuntó este viernes que el contencioso se desarrolla en un contexto «extraordinario», en el que Rusia, violando el derecho internacional con su invasión de Ucrania, pretende invocarlo ante la OMC, pero señaló que participará en el procedimiento para mostrar su apoyo al sistema multilateral de comercio.

La disputa en la OMC podría prolongarse meses, o incluso años, y también podría quedar bloqueada, dado que desde 2019 la última instancia para la resolución de contenciosos comerciales, el Órgano de Apelación, no puede funcionar debido a la negativa de Estados Unidos a nombrar nuevos jueces.

En la sesión de este viernes del órgano de solución de diferencias, Estados Unidos señaló por centésima vez que no estaba en posición de acordar con el resto de los miembros la selección de nuevos candidatos para el citado Órgano de Apelación. EFE

abc/mam