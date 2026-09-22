La OMS pide acceso a zonas del frente en un Yemen con el sistema sanitario ya colapsado

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El Cairo, 22 sep (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental pidió este martes acceso a las poblaciones más afectadas por el conflicto en el Yemen, especialmente en las zonas de primera línea de combate entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales, que ha agravado la presión sobre un sistema sanitario ya desbordado.

«El acceso a las poblaciones más afectadas, especialmente cerca de las zonas de primera línea del conflicto, es extremadamente difícil. Por eso, hacemos un llamamiento para acceder a la población más afectada para poder entregar ayuda a la gente», alertó la directora regional de Emergencias de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Annette Heinzelmann, en una conferencia en El Cairo previa a la 73.ª sesión del Comité Regional de la organización.

La situación en el Yemen se ha deteriorado con rapidez en las últimas semanas por la reanudación de los combates, especialmente en la costa occidental del país, donde los hospitales están trabajando por encima de su capacidad con recursos mínimos para atender a los heridos.

Heinzelmann explicó que la reciente violencia ha intensificado la crisis «ya existente en el sistema de salud» y cifró en más de 3.600 las víctimas del conflicto desde agosto, con 674 muertos, y añadió que «solo entre el 13 y el 18 de septiembre hubo 68 nuevas muertes».

«Es importante saber que el sistema de salud ya estaba antes de esta reciente escalada de violencia muy desbordado debido a la larga crisis en el país. Desde la OMS, cuando comenzó la violencia, respondimos de inmediato. Hemos entregado suministros a varios centros de salud en todo el país y en las zonas más afectadas», defendió Heinzelmann.

La responsable también advirtió de que la actual crisis provocó «un desplazamiento masivo de la población», que vive «en condiciones de vida realmente difíciles que favorecen posibles brotes de enfermedades».

Aprovechó para alertar que la situación del Yemen también se está extendiendo a Yibuti, donde calculó que unos 3.000 refugiados yemeníes llegaron a la región de Obock (costa norte de Yibuti y a unos 20 kilómetros por mar al oeste-suroeste de la costa yemení).

«Actualmente, hemos realizado una misión en esta zona para evaluar la situación sanitaria. Hay una gran necesidad de apoyo en cuanto al acceso a atención médica, la vacunación y la preparación a posibles brotes», sostuvo Heinzelmann.

A la falta de suministros, cierre de centros sanitarios y la interrupción de servicios esenciales en el Yemen, se suma la falta de financiación.

Según denunció el responsable de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Adham Ismail, el presupuesto del programa básico de la región se redujo un 14 %, pasando de 618,4 millones de dólares a 533,7 millones de dólares.

«Se suprimieron 270 puestos de la OMS. En 2025, los llamamientos de emergencia de la OMS en la región solo contaron con una financiación del 55 %», destacó durante la conferencia.

Casi 130.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el Yemen en las últimas semanas, según ONU, en las que el movimiento insurgente aliado de Irán se ha hecho con gran parte de la costa meridional yemení del mar Rojo. EFE

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