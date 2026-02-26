La ONU advierte de un «aumento significativo» del cultivo de coca en América Central

3 minutos

Viena, 26 feb (EFE).- La intervención en Honduras de unas 40.000 plantas de coca en julio de 2025 confirma, según un informe de la ONU, el fuerte crecimiento de su cultivo en Centroamérica, una región que ha sido tradicionalmente un corredor del narcotráfico.

Ese dato figura en el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que advierte de un «aumento significativo» del cultivo de arbusto de coca en la zona en los últimos años.

«En julio de 2025, las fuerzas armadas de Honduras incautaron aproximadamente 40.000 plantas presuntamente de coca en el municipio de Olanchito», indica el informe.

El documento añade que un estudio publicado en 2024 en la revista ‘Environmental research letters’ estima que el 47 % del norte de Centroamérica (Belice, Guatemala y Honduras) reúne características biofísicas «adecuadas» para cultivar la hoja de coca.

El documento no incluye más información sobre la expansión del cultivo de coca en la región.

Por su posición entre grandes zonas de producción al sur y mercados de consumo al norte, Centroamérica ha sido durante décadas un corredor clave para el narcotráfico, tanto por rutas terrestres como, sobre todo, marítimas.

La JIFE sitúa a Panamá como un espacio clave ya que hasta el 40 % de la cocaína colombiana con destino al norte transita por su zona económica exclusiva, aprovechando rutas marítimas y el flujo masivo de contenedores del Canal de Panamá.

Honduras, por su parte, es descrita como «país de tránsito clave» para la cocaína que se desplaza desde Sudamérica hacia EEUU y Europa.

En 2024, las lanchas rápidas siguieron siendo un método habitual en ese país, y el informe apunta a la participación de organizaciones criminales transnacionales, como el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, así como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, en colaboración con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.

Guatemala figura como un espacio de paso que recibe cargamentos terrestres procedentes de El Salvador y Honduras por su frontera oriental, mientras que también hay llegadas marítimas procedentes de Colombia y Ecuador.

Junto a la cocaína, el documento destaca que hay señales de diversificación hacia las drogas sintéticas.

Guatemala informó de aumentos notables en decomisos de precursores utilizados para producir sustancias sintéticas y el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.

En Centroamérica, la cocaína es la droga usada por la mayoría de las personas en tratamiento (49,2 %), seguida del cannabis (43,5 %), los opioides (2,6 %) y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes farmacéuticos (2 %). EFE

ll-jk/lss