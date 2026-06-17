La ONU alerta de nuevas hostilidades en Líbano y pide proteger el acuerdo EEUU-Irán

Compartir

2 minutos

Naciones Unidas, 17 jun (EFE). El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó de nuevo este miércoles de un «repunte de la actividad militar» israelí en el sur del Líbano y pidió a todas las partes «evitar acciones que puedan poner en riesgo el acuerdo» alcanzado entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra.

El portavoz de Guteres, Stéphane Dujarric, señaló hoy en rueda de prensa que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) sigue observando «una intensa actividad militar israelí» en su zona de operaciones.

Aunque reconoció «una reducción general de la intensidad de los combates en los últimos días», la misión registró de nuevo el miércoles el lanzamiento de 312 proyectiles, de los que 291 fueron atribuidos al Ejército israelí y 21 al grupo chií Hizbulá.

La cifra supone un aumento respecto a las 174 y 189 trayectorias registradas durante el lunes y el martes, respectivamente.

La FINUL también contabilizó 26 violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel, además de un ataque aéreo y una incursión de dos embarcaciones israelíes en aguas territoriales libanesas frente a Naqoura, localidad donde se encuentra la base principal de la misión de paz de la ONU.

Según la misión, un ataque contra un vehículo en la localidad de Shukin dejó al menos cuatro muertos y varios heridos.

Sobre si la situación en el Líbano va a afectar al acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, el portavoz dijo que las partes implicadas deben abstenerse de adoptar medidas que puedan hacer «descarrilar» un pacto que busca «poner fin al conflicto, abrir negociaciones serias y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz».

El portavoz añadió que la ONU todavía no ha visto el texto oficial del memorando entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, rechazó que el acuerdo deba interpretarse como una relajación de la presión internacional sobre las violaciones de derechos humanos en Irán, y recordó que Teherán mantiene sus obligaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). EFE

jco/nqs/pcc