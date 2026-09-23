La ONU alerta de una «nueva fase peligrosa» en Ucrania y Lavrov rechaza una pausa

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Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- La ONU advirtió este miércoles de que la guerra en Ucrania ha entrado en una «nueva fase peligrosa» por la intensificación de los ataques y el aumento de las víctimas civiles, mientras la Unión Europea y sus aliados reclamaron a Rusia un alto el fuego «pleno e inmediato» y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, rechazó una pausa en los combates.

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, alertó ante el Consejo de Seguridad -en una sesión en paralelo al debate de la Asamblea General- de que los primeros ocho meses de 2026 ya dejaron más civiles muertos y heridos en Ucrania que todo 2025.

«Cada día los ataques se intensifican. Las víctimas civiles aumentan, la destrucción se extiende y crece el riesgo de expansión regional», señaló.

Afirmó también que los ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas podrían dejar a millones de personas «a oscuras y en el frío» durante el próximo invierno y pidió poner fin a esos ataques.

En paralelo, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, indicó antes de la sesión y en nombre de más de medio centenar de países, entre ellos los Veintisiete, que Rusia debe aceptar un alto el fuego y participar en negociaciones para alcanzar una paz «integral, justa y duradera».

«Ucrania quiere la paz. Nosotros queremos la paz», afirmó Kallas en una declaración conjunta con el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, y el titular francés, Jean-Noël Barrot.

Por su parte, Lavrov rechazó en el Consejo la posibilidad de una pausa en la guerra y acusó a los países europeos de haber bloqueado sucesivamente iniciativas destinadas a poner fin al conflicto.

«No vamos a tener una pausa en nuestra operación militar especial», afirmó, y agregó que Europa pretende utilizar esa pausa para «llenar de armas al régimen de Kiev».

Lavrov aseguró que Rusia está dispuesta a negociar una «paz duradera y justa» y que los países europeos impidieron la aplicación de supuestos acuerdos alcanzados entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump en la cumbre de Anchorage (Alaska, EE.UU.) de agosto de 2025.

Por parte de Estados Unidos, el embajador ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que «todos los bandos están perdiendo» y que «el mundo está perdiendo» como consecuencia de la guerra, que según dijo, causa unos 25.000 muertos al mes.

Agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, está «plenamente comprometido» con facilitar la paz en Ucrania. EFE

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