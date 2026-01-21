La ONU condena el atentado del lunes en el centro de Kabul

2 minutos

Naciones Unidas, 21 ene (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este miércoles el atentado terrorista perpetrado en Kabul el pasado lunes que causó siete muertos, un ciudadano chino y el resto afganos, y varios heridos, entre ellas un niño.

Los miembros del Consejo de Seguridad, entre los que se encuentra China, expresaron «su más sentido pésame y sus condolencias» a las víctimas del ataque que se produjo en un concurrido restaurante del barrio comercial de Shahr-e-Naw, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico de Korasán (EI-K o Dáesh-K), el brazo afgano del EI.

«Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron que el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad en Afganistán, así como en el mundo», aseguró el órgano en un comunicado.

Los países reivindicaron que «los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos actos terroristas reprensibles rindan cuentas» y sean «llevados ante la justicia».

En este sentido, pidieron a todos los Estados que «cooperen activamente con todas las autoridades competentes a este respecto».

«Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron que todo acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, del lugar y el momento en que se cometa y de quien lo cometa», afirmaron.

Pidieron que «todos los Estados combatan por todos los medios», de conformidad con los instrumentos del derecho internacional, «las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas». EFE

ecs/jco/psh