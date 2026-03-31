La ONU confirma la cifra de al menos 70 muertos en masacre perpetrada por bandas en Haití

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Puerto Príncipe, 31 mar (EFE).- El representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, confirmó este martes la cifra de al menos 70 muertos «en ataques brutales y coordinados» en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país, una masacre llevada a cabo por el grupo armado Gran Grif, según informó el lunes una ONG local.

«Esta violencia indiscriminada nos recuerda una vez más la urgencia de reforzar el apoyo a Haití para combatir la lacra de las bandas y las redes que las respaldan», indicó Ruiz en una publicación de X.

La masacre, ocurrida el domingo en las localidades de Jean Denis y Pont Sondé del departamento de Artibonite, fue denunciada el lunes por el director de la ONG Collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, que precisó la cifra de 70 muertos y 30 heridos.

Unas cincuenta casas fueron incendiadas y más de 6.000 personas fueron desplazadas como consecuencia de este ataque, informó Mortimé en un programa de la emisora local Radio Television Caraibes (RTVC).

El ataque perpetrado por Gran Grif se inició entre las tres y las cuatro de la madrugada del domingo, de acuerdo con la información disponible, que precisó que el grupo armado bloqueó las principales carreteras para impedir que la policía pudiera reaccionar.

Este martes, la Policía Nacional de Haití (PNH) informó que varias de sus unidades especializadas, con el apoyo de la Fuerza para la Represión de las Pandillas (FSG), están llevando a cabo «una operación en varias localidades del departamento de Artibonite».

Los despliegues se están llevando a cabo en las localidades de Tè Nwa, Bwa 9, Pye Payen, Delije, Kan Mari, Monwi y Jan Deni, indicó la Policía en un comunicado en X.

La PNH, que el lunes habló de 16 muertos en el ataque sin que hasta ahora haya actualizado la cifra, reiteró «su compromiso» con la población y su «determinación» en seguir trabajando sin descanso para restablecer el orden y la seguridad en todo el país. EFE

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