La ONU evita tildar de ocupación la ofensiva israelí en Líbano: «Hay tropas, es un hecho»

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Naciones Unidas, 2 jun (EFE).- El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, evitó este martes calificar de ocupación la ofensiva israelí en el Líbano, aunque reconoció que «hay tropas en el terreno».

«Es evidente que hay tropas israelíes en el Líbano y eso es algo que los propios israelíes admiten», aseguró Dujarric en su rueda de prensa diaria, en la que fue preguntado si el secretario general, António Guterres, califica como una ocupación, al menos parcial, las últimas acciones de Israel el territorio libanés.

El Ejército israelí lleva desde el pasado mes de abril atacando el sur del Líbano para luchar contra el grupo chií Hizbulá, el principal aliado de Irán en la región, que atacó a Israel como respuesta al operativo conjunto con Estados Unidos del pasado 28 de febrero que dio inicio a la guerra.

Las fuerzas israelíes ocuparon este fin de semana el castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días, pese a que era la frontera natural donde terminaba su «zona de amortiguación» anunciada.

Además, este martes, Israel lanzó un gran número de ataques contra la ciudad libanesa de Nabatieh, una de las más importantes del país, y otras localidades cercanas, todas al norte del río.

Dujarric aseguró que pese a los esfuerzos de desescalada, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) sigue observando «una intensa actividad aérea e intercambios de proyectiles» a lo largo de la Línea Azul, la frontera de facto que separa ambos países delimitada por la ONU.

La misión de la ONU registró 478 proyectiles entre la medianoche y las 16:00 hora local de este martes: 468 atribuidos a Israel y 10 a Hizbulá.

UNIFIL detectó además nueve ataques aéreos israelíes y 46 violaciones del espacio aéreo libanés en ese mismo periodo. El lunes ya se registraron unos 700 proyectiles israelíes y unos 50 por parte de Hizbulá.

Preguntado por si Guterres sigue considerando que hay una guerra entre dos bandos, dada la diferencia en la ofensiva de cada parte, el portavoz prefirió no responder.

«La integridad territorial del Líbano debe ser respetada por sus vecinos, incluido Israel. También debe respetarse el monopolio del uso de la fuerza, es decir, el monopolio del ejército libanés en todo su territorio y de sus servicios de seguridad», declaró. EFE

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