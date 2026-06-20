La ONU expresa preocupación por las nuevas medidas migratorias en la UE

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó este sábado las nuevas normas de la Unión Europea que permiten crear centros de deportación fuera del bloque.

La nueva normativa, aprobada el miércoles, permite a los 27 países de la UE abrir «centros de retorno» fuera de las fronteras de la Unión, donde pueden enviar a solicitantes de asilo y migrantes que hayan sido rechazados.

«Los Estados de la UE no pueden simplemente externalizar sus obligaciones en materia de derechos humanos a terceros países», declaró Turk en un comunicado.

«La detención y la devolución de personas vulnerables, incluidos niños, a otros países es un ejercicio particularmente delicado del poder del Estado y conlleva un alto riesgo de violaciones de derechos humanos», añadió.

Los gobiernos europeos están endureciendo sus políticas migratorias, una cuestión que los partidos de extrema derecha utilizan como estrategia electoral en todo el continente.

Con la disminución de las llegadas de solicitantes de asilo en 2025, el enfoque en Bruselas se ha centrado en endurecer el sistema de repatriación.

Actualmente, menos del 30% de las personas a las que se ordena abandonar el territorio son devueltas a su país de origen.

«Nadie debe ser devuelto a un lugar donde corra riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos u otros daños irreparables», afirmó Turk citando los tratados internacionales.

«Este es el principio fundamental de no devolución. Debe ser respetado plenamente por todos los países y en todas las circunstancias», añadió.

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