La ONU señala a Israel por el desplazamiento «sin precedentes» de 36.000 palestinos en Cisjordania

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La ONU instó el martes a Israel a cesar de inmediato la expansión de los asentamientos en Cisjordania, que ha provocado el desplazamiento forzado de más de 36.000 palestinos en un año, generando temores de una «limpieza étnica».

Según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que cubre de noviembre de 2024 a finales de octubre de 2025, «el desplazamiento de más de 26.000 palestinos en Cisjordania ocupada constituye una expulsión masiva de palestinos de una magnitud sin precedentes».

El ACNUDH destaca que «los desplazamientos en Cisjordania ocupada, que coinciden con el desplazamiento masivo de palestinos en Gaza (…), parecen indicar una política israelí concertada de transferencia forzada masiva» en los territorios ocupados, «lo que suscita preocupaciones sobre una limpieza étnica».

El 19 de febrero, el Alto Comisionado había expresado temor de una «limpieza étnica» en los territorios palestinos ocupados, señalando una serie de acciones israelíes donde «la intensificación de los ataques, la destrucción metódica de barrios enteros, la negativa de proporcionar ayuda humanitaria y las transferencias forzadas».

El informe da cuenta, en el período analizado, del «avance o aprobación por parte de las autoridades israelíes de 36.973 unidades de vivienda en los asentamientos de Jerusalén Este ocupado, y de unas 27.200 en el resto de Cisjordania».

Más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania, sin contar Jerusalén Este, entre unos 3 millones de palestinos, en los asentamientos que la ONU considera ilegales bajo el derecho internacional.

La violencia en ese territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 se ha disparado desde el ataque del movimiento islamista Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en la Franja de Gaza, y ha continuado pese al alto el fuego vigente en Gaza desde el 10 de octubre.

En su informe, el ACNUDH registra 1.732 incidentes de violencia cometidos por los colonos que causaron víctimas o daños materiales, frente a 1.400 en el período anterior, de noviembre de 2023 a finales de octubre de 2024.

«La violencia de los colonos ha continuado de manera coordinada, estratégica y en gran medida impune, con un papel central de las autoridades israelíes», indica el informe.

La «transferencia ilegal» de palestinos «constituye un crimen de guerra», señala el ACNUDH, y «en determinadas circunstancias» tales actos pueden «asemejarse a un crimen de lesa humanidad».

El jefe del ACNUDH, el austriaco Volker Turk, llamó a Israel a «cesar inmediata y completamente la creación y expansión de asentamientos, y evacuar a todos los colonos y poner fin a la ocupación» de los territorios palestinos.

Exigió también a Israel «permitir el regreso de los palestinos desplazados y poner fin a todas las prácticas de confiscación de tierras, expulsiones forzadas y demolición de casas».

El informe destaca también el mayor riesgo de desplazamiento al que están expuestos miles de palestinos pertenecientes a comunidades beduinas situadas al noreste de Jerusalén Este debido al avance de los proyectos de colonización de la zona.

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