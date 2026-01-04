La OPEP+ mantendrá su oferta de crudo sin cambios hasta abril

Viena, 4 ene (EFE).- La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a las turbulencias que puedan derivarse de la reciente detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por EE.UU.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada hoy por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Estos ocho países son los que en 2023 aplicaron recortes voluntarios de su bombeo para apuntalar los precios, hasta que entre abril de 2025 comenzaron a revertir paulatinamente esas reducciones con aumentos mensuales que supusieron un giro estratégico para recuperar participación en el mercado que habían perdido.

El incremento total entre abril y diciembre ascendió a unos 2,9 millones de barriles diarios de crudo (mbd), lo que supone cerca de un 2,8 % de la producción mundial.

Al grupo le queda aún algo más de un millón de barriles diarios para completar el desmantelamiento de los volumenes recortados de forma voluntaria (uno de 2,2 mbd y otro de 1,65 mbd), pero en noviembre decidió «pausar» las subidas mensuales durante el primer trimestre de 2026, medida que los ministros «reafirmaron» hoy.

«Los países continuarán monitoreando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus continuos esfuerzos por apoyar la estabilidad del mercado, reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para continuar suspendiendo o revirtiendo los ajustes voluntarios adicionales de la producción», destacaron en su declaración.

El próximo encuentro telemático para volver a estudiar la situación tendrá lugar el 1 de febrero, añadieron.

Precios a la baja

La reunión de hoy apenas duró unos 10 minutos y el resultado es el que se esperaba en los mercados internacionales del ‘oro negro’, donde esta materia prima terminó 2025 con un abaratamiento en torno al 20 % anual debido a la percepción de que la oferta supera a la demanda.

Tanto el precio del crudo Brent, de referencia en Europa, como el del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en América, cerraron 2025 con sus mayores pérdidas porcentuales desde 2020.

En su primera cotización de 2026, el barril del Brent terminó el viernes en 60,75 dólares, más de 20 dólares por debajo de los 82,03 dólares que llegó a alcanzar el 15 de enero, mientras que la del WTI quedó en 57,32 dólares.

Así las cosas, durante el año pasado la apertura de los grifos de la OPEP+, junto al crecimiento de la producción petrolera de fuera de la alianza, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Brasil, contribuyó a la tendencia bajista de los ‘petroprecios’, contrarrestando la presión alcista derivada de los múltiples conflictos geopolíticos que afectan directamente a varios miembros de la OPEP+ (OPEP y aliados).

Silencio sobre Venezuela

Como vienen haciendo desde hace años, los ministros de la alianza se centraron exclusivamente en la política petrolera y evitaron pronunciarse públicamente sobre otros asuntos, como la situación de Venezuela, uno de los socios fundadores de la OPEP, tras la intervención militar de Estados Unidos en ese país la víspera, sábado, para capturar a Maduro, que ahora se encuentra en una cárcel en Nueva York.

Tampoco hubo reacción a la denuncia presentada el pasado 30 de noviembre por el Gobierno de Venezuela ante el plenario de la alianza, de que Estados Unidos buscaba apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano, al mantener un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Mientras que aún está por verse el impacto del ataque al país caribeño poseedor de las mayores reservas de petróleo del mundo, otras tensiones han tenido un efecto muy moderado sobre los precios del petróleo.

Entre ellas se cuenta la reciente intervención estadounidense en Nigeria (también socio de la OPEP) y la amenaza de atacar asimismo a Irán (otro país fundador de la organización petrolera), así como la persistente agresión de Rusia contra Ucrania y la rivalidad entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos por el Yemen.

Fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak, y Kuwait, la OPEP está hoy integrada por doce países.

En 2016, el grupo acordó cooperar con otros diez países, entre ellos, Rusia, México, Kazajistán, Azerbaiyán, creando la alianza OPEP+. EFE

