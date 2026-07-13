La OPEP vuelve a revisar a la baja el crecimiento de la demanda petrolera mundial

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Viena, 13 jul (EFE).- La OPEP rebajó este lunes, por tercer mes consecutivo, su estimación sobre el crecimiento interanual de la demanda mundial de petróleo en 2026, al cifrarlo en 0,78 millones de barriles diarios (mbd), un 19 % menos de lo calculado en junio.

El informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en Viena, cifra ahora en una media de 105,94 mbd el volumen de crudo que quemará el planeta este año, cuando hace un mes esperaba que fuera de 106,13 mbd.

Se trata de la tercera revisión a la baja consecutiva que realizan los expertos de la organización, en medio de un mercado petrolero perturbado por la guerra en Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y una elevada volatilidad de los ‘petroprecios’. EFE

wr/jgb