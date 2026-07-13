La OPEP vuelve a revisar a la baja el crecimiento de la demanda petrolera mundial

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Viena, 13 jul (EFE).- La OPEP rebajó este lunes por tercer mes consecutivo su estimación sobre el crecimiento interanual de la demanda mundial de petróleo en 2026, al cifrarlo en 0,78 millones de barriles diarios (mbd), un 19 % menos de lo calculado en junio.

El informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en Viena, cifra ahora en una media de 105,94 mbd el volumen de crudo que quemará el planeta este año, cuando hace un mes esperaba que fuera de 106,13 mbd.

Se trata de la tercera revisión a la baja consecutiva que realizan los expertos de la organización, en medio de un mercado petrolero perturbado por la guerra en Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y una elevada volatilidad de los ‘petroprecios’.

No obstante, la organización reiteró su visión optimista sobre la evolución de la economía mundial al insistir en que crecerá a un ritmo «saludable» del 3,1 % y el 3,2 % este y el próximo año, respectivamente, mientras que para 2027 prevé una recuperación plena del mercado petrolero.

Así las cosas, vaticina que la demanda aumentará en 2027 en casi 2 mbd, hasta una media de 107,8 mbd.

Con respecto a la oferta, prevé que la proveniente de fuera de la alianza OPEP+ (la OPEP y sus aliados) subirá en 0,6 mbd en 2026, hasta los 54,84 mbd.

«Se espera que los principales motores del crecimiento de la producción de líquidos sean Brasil, EE. UU., Canadá y Argentina», destaca el informe.

Además, otros 0,6 mbd se sumarán en 2027, con suministros adicionales provenientes principalmente de Catar, Canadá, Brasil y Argentina, añade el documento.

Mientras tanto, la crisis desatada por las hostilidades en Oriente Medio ha perturbado el mercado, afectando a los costes de los fletes marítimos, las importaciones y exportaciones de diversos países, así como a las cotizaciones del barril.

Por ejemplo, las importaciones de petróleo de China cayeron a 7,8 mbd en mayo, un 17 % o 1,6 mbd menos que el mes anterior, «en medio de medidas para limitar el impacto de las interrupciones en los flujos comerciales», mientras que a nivel interanual la caída fue del 29 %, señala el informe.

Para el gigante asiático, Rusia se ha consolidado como el primer suministrador de crudo con 1,9 mbd, lo que representa un 25 % del total importado; seguida de Arabia Saudí, con 1,3 mbd (17 %), y Brasil, con 1,25 mbd (16 %).

Tras el alto el fuego y la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, los precios del crudo retrocedieron con fuerza en junio y volvieron al nivel que tenían antes del conflicto, aunque esta pasada semana han retomado la senda alcista con la reanudación de los enfrentamientos armados.

El barril de referencia de la OPEP se vendió el mes pasado a una media de 89,75 dólares, lo que supone 24,80 dólares menos que el promedio de mayo, según el informe.

El precio medio del Brent fue de 84,43 dólares (19,28 dólares menos que en mayo), mientras que el del Texas (WTI) retrocedió 16,72 dólares, hasta situarse en 81,79 dólares.

En junio, los inversores apostaron «por una rápida distensión de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y por una mejora en las condiciones de la oferta», explican los expertos de la OPEP. EFE

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