La oposición española arropa a María Corina Machado, que declina verse con Sánchez

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La oposición de derecha española arropó este viernes en Madrid a la líder opositora venezolana y nobel de la paz, María Corina Machado, quien declinó verse con el presidente del gobierno izquierdista, Pedro Sánchez, al considerar que «no conviene» en este momento.

Tras su llegada a la capital española el jueves por la noche para una visita de varios días, Machado visitó en el hospital a Edmundo González Urrutia, cuyo triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 reivindica la oposición venezolana.

Convaleciente de una operación quirúrgica el mes pasado, González Urrutia, exiliado en Madrid desde septiembre de ese año luego de ser procesado por la justicia venezolana, publicó en sus redes sociales una foto donde se ve a Machado sonriente junto a su cama en un hospital.

«Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela (…) En determinados momentos convienen y en otros no convienen ciertas reuniones para tal objetivo», explicó Machado en una entrevista en la cadena Antena 3, cuando se le preguntó por qué no iba a ser recibida por Pedro Sánchez.

Una información confirmada por el propio dirigente socialista, quien dijo en una rueda de prensa junto al su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que le había propuesto una reunión a Machado pero que «ella consideró que no era oportuno».

Sánchez indicó que de todas maneras seguir dispuesto a recibirla.

«Las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición, como he hecho con Edmundo González, como he hecho también con Leopoldo López», afirmó el mandatario, quien reivindicó la «política humanista» de su Gobierno, que otorgó refugio a varios políticos venezolanos.

– «Gran error» –

María Corina Machado explicó en la entrevista de este viernes que la oposición venezolana ha echado de menos una «denuncia pública de la violación de los derechos humanos, la exigencia de la liberación de los presos políticos» en Venezuela por parte del Gobierno español.

También calificó de «gran error» la propuesta de España a la Unión Europea de levantar las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en respuesta a los pasos que está dando «en el buen camino».

Si «Rodríguez comenzó a llevar adelante acciones, empieza a permitir cierta apertura y [dar] los primeros pasos a una transición es porque tiene presión» de Estados Unidos, afirmó Machado.

Delcy Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que clama estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Sánchez reiteró que la posición de España es que «el futuro de los venezolanos tiene que ser decidido democráticamente por los venezolanos, sin interferencias ni injerencias extranjeras».

– «Símbolo de la democracia» –

Machado, quien salió en diciembre de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo con la promesa de regresar «pronto» a su país, sí fue recibida con alborozo en la sede del Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición. Allí, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se refirió a ella como un «símbolo de la democracia».

«Gracias por ser una de las grandes voces de la libertad y la democracia en el mundo», le dijo Feijóo a Machado, quien recibió la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida, también del PP.

«Contamos con el apoyo de aquellos líderes de Occidente y de aquellos pueblos que entienden que la libertad de Venezuela se está librando no solamente en nuestro territorio, sino en cada rincón del mundo», subrayó Machado tras entrevistarse con el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.

En Madrid, uno de los destinos predilectos de los venezolanos que emigraron en masa en los últimos años por la crisis en su país, Machado tiene previsto encabezar el sábado una manifestación en su apoyo y dar una rueda de prensa, además de ser condecorada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso (PP).

Machado llegó a la capital española luego de visitar Francia, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron.

al-du/mab