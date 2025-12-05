La oposición mantiene su repliegue mientras llama a marchas globales por Corina Machado

Redacción internacional, 5 dic (EFE).- La oposición venezolana mantiene su repliegue dentro del país, sin convocatorias masivas por temor a represalias, mientras prepara marchas globales mañana sábado en 24 países en apoyo a María Corina Machado, en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe.

El antichavismo, que a comienzos de 2024 protagonizó concentraciones multitudinarias impulsadas por Machado, ya no tiene las calles como escenario para expresar su descontento «por temor» o un posible «agotamiento social», según dijeron a EFE fuentes políticas y defensores de derechos humanos.

En cambio, en medio de la movilización aeronaval estadounidense en torno a Venezuela, los seguidores del chavismo se movilizan casi a diario en Caracas.

La realidad es distinta para la oposición, que desde el 9 de enero no ha protagonizado una protesta masiva. Ese día, Machado encabezó una concentración contra la toma de posesión para un tercer mandato de Nicolás Maduro, cuyo triunfo en las elecciones de julio de 2024 ha sido rechazado como fraudulento por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

Desde entonces, solo madres, familiares y activistas se han congregado en algunos puntos del país, frente a entidades públicas o internacionales, para reclamar por los derechos de quienes consideran detenidos políticos.

Incertidumbre

Machado reiteró este jueves la invitación a los venezolanos en el mundo a marchar «por la paz y la libertad» en el país, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada opositora.

«Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen (Gobierno de Nicolás Maduro) trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo», expresó Machado en un video publicado en redes sociales.

No obstante, en Venezuela no se ha convocado a marchar. «La incertidumbre y la escalada represiva en Venezuela no nos permite aún anunciar concentraciones dentro del país hasta tanto podamos garantizar la seguridad de las personas que se movilizarían», dijo a EFE recientemente el equipo de comunicaciones de la coalición opositora VV.

En la última semana se han reportado nuevos detenidos, incluyendo e secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, la mayor organización sindical del país.

Menos protestas y más temor

Por su parte, el coordinador de exigibilidad de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, dijo a EFE que «hay temor a que una movilización sea reprimida y, como consecuencia, las personas sean detenidas».

Según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en octubre de 2025 se registraron 186 protestas en el país, casi la mitad de las 359 reportadas en el mismo período de 2024.

Esta ONG, que monitorea las manifestaciones en Venezuela, registró 1.249 protestas durante el primer semestre de 2025, un 48 % menos que el mismo período del año pasado.

«La reducción cuantitativa de las protestas no debe interpretarse como una señal de mejora o estabilización, sino más bien como un síntoma preocupante de agotamiento social, miedo a la represión y restricciones crecientes», advirtió esta organización en un informe.

Para el pasado octubre, el OVCS destacó que 41 % de las protestas se relacionaron con reclamos de derechos políticos, al tiempo que subrayó que van tres meses consecutivos de manifestaciones chavistas en respaldo a Maduro «y en rechazo a las sanciones internacionales enmarcadas en rechazo a amenazas de guerra en el territorio nacional».

Sobre esto, Alvarado apuntó que, a su juicio, el Gobierno «ha sido constante» en sus movilizaciones, pero las considera «modestas» en su capacidad de convocatoria.

La oposición, en cambio, enfrenta varias dificultades, según explicó el defensor de derechos humanos.

Por un lado, consideró que se logró «intimidar a muchos sectores de la población», mientras que la estructura estatal pudo «desarticular» a los partidos políticos opositores porque sus líderes intermedios, los que tienen contacto con las comunidades, «están presos, han tenido que salir del país por persecución, o se encuentran en situación de clandestinidad».

Esta desarticulación, agregó, se extiende a las organizaciones sociales.

Detenciones sin reportes

La ONG Foro Penal contabilizó 884 presos políticos -768 hombres y 116 mujeres- hasta el 17 de noviembre. Alvarado, que ofrece acompañamiento a los familiares, señala que en realidad «son más».

«Hay más personas detenidas y no se sabe públicamente, pues la familia insiste en que no se publiquen» debido al miedo, afirmó, aunque considera que «la denuncia pública ayuda a proteger».

En cuanto a las protestas, el defensor de derechos humanos reconoció que «se mantienen algunas iniciativas en el sector sindical, en los familiares de los presos (políticos)», pero, en general, hay «mucho miedo».

No obstante, advirtió de que la falta de la protesta en las calles no siempre puede significar que la gente no tenga intención de hacerlo.

«La pregunta es si la gran mayoría del pueblo de Venezuela está dispuesta, si hay condiciones, a salir a manifestar y exigir su derecho. Sin duda, los deseos de cambio se mantienen», declaró. EFE

