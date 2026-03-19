La oposición turca conmemora el primer año de prisión preventiva del alcalde de Estambul

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Estambul, 19 mar (EFE).- Varios grupos de izquierda se congregaron este jueves en el centro histórico de Estambul para protestar contra la detención hace un año del socialdemócrata Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambl y rival del presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Bajo lemas como «La libertad está en la calle» o «La juventud no obedece», cientos de estudiantes de varias agrupaciones izquierdistas se reunieron ante el portal de la histórica Universidad de Estambul.

En un comunicado leído en la plaza, las manifestantes denunciaron las detenciones, sentencias de arresto domiciliario y expulsiones de decenas de estudiantes tras las protestas iniciadas el 19 de marzo de 2025 por la detención del popular alcalde que, acusado de corrupción, se encuentra desde entonces en prisión preventiva.

El partido CHP de Imamoglu, el mayor de la oposición parlamentaria, ya celebró anoche un mitín con decenas de miles de personas ante la alcaldía, el mismo lugar en el que hace un año se llevaron a cabo protestas masivas.

El líder de la formación socialdemócrata, Özgür Özel, centró su discurso en la figura del nuevo ministro de Justicia, Akin Gürlek, hasta el mes pasado fiscal jefe de Estambul, cargo desde el que dirigió las acusaciones contra Imamoglu y otros altos cargos y alcaldes del CHP.

Özel ha caracterizado a Gürlek como un jurista entregado al servicio del AKP, el partido islamista que dirige Turquía desde 2002, instrumentalizando la Judicatura para erosionar a la oposición y eliminar de la carrera política a Imamoglu, nombrado candidato del CHP para las próximas elecciones presidenciales.

El líder socialdemócrata asegura que Gürlek ha sido «premiado» por este servicio con la cartera ministerial y sugirió que además habría sacado un beneficio económico.

En los últimos días, Özel ha enviado a la prensa títulos de propiedad que, según él, demuestran que Gürlek posee una docena de inmuebles por un valor total de unos 9 millones de euros, suma que equivale a 190 años de salario de un jurista en su cargo, apuntó.

Gürlek negó en la víspera estas acusaciones, tachando de falsos los documentos y haciendo pública sus declaraciones de bienes, que solo recogen 4 inmuebles por valor de unos 250.000 euros.

Pero Özgür replicó anoche que esta lista no incluye inmuebles vendidos recientemente ni el origen o destino de los fondos para estas transacciones.

Hacia el fin del mitin del CHP, cerca de la medianoche pasada, la policía cargó contra un grupo de manifestantes y detuvo a 35 personas, de los que 31, la mayoría menores de edad, fueron puestos en libertad horas más tarde.

Cuatro detenidos fueron enviados hoy ante un juez que decretó prisión preventiva para dos de ellos, informó la cadena Halk TV.

Imamoglu cumple hoy un año entre rejas, pero el juicio por cargos de corrupción, sobornos, manipulación de licitaciones y extorsión, por los que la Fiscalía solicita hasta 2.340 años de cárcel, apenas acaba de comenzar, con la primera vista abierta el pasado día 9.

Este macrojuicio, en el que hay más de 400 acusados, muchos de ellos también en prisión preventiva, presenta a Imamoglu como el jefe de una banda de delincuentes y le atribuye incluso «espionaje» por presuntamente haber vendido datos de ciudadanos acumulados mediante una aplicación municipal.

El acusado rechaza todos los cargos, asegurando que el juicio se sostiene solo en declaraciones de testigos cuya identidad no ha sido revelada y afirmaciones de supuestos implicados «arrepentidos», sin que haya pruebas objetivas.

Es difícil prever cuándo se dictará sentencia, pero el propio tribunal ha estimado que, dado el alto número de acusados, el juicio podría durar hasta 12 años y medio. EFE

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