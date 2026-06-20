La opositora a cargo del diálogo con el gobierno en Venezuela viaja a EEUU para unas reuniones

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La opositora venezolana Dinorah Figuera, que inició un diálogo con el gobierno interino de su país, informó a la AFP que partió el viernes rumbo a Estados Unidos para sostener «reuniones».

La exparlamentaria tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención estadounidense en enero.

Figuera llegó a Venezuela sorpresivamente el jueves tras ocho años en el exilio. Se reunió con el presidente del Parlamento y dirigentes opositores en una visita relámpago antes de volar a Miami, en Estados Unidos.

«Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones», dijo Figuera a la AFP en mensajes de audio de WhatsApp, sin especificar con quién mantendría esos encuentros.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, la recibió el jueves en el palacio Legislativo para una primera reunión.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió el encuentro como una ocasión para «debatir una agenda que servirá como hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática», según un comunicado.

Se reunió además con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, así como dirigentes de la Plataforma Unitaria, alineada con la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

«Hay posiciones respetables y coincidencias» en el bloque opositor de Venezuela, selañó Figuera a la AFP. «Yo no soy ni remotamente dueña de este proceso, me siento como un cofactor coadyuvante», precisó.

Machado había manifestado a fines de mayo su «determinación» a negociar una transición democrática con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Washington.

La líder opositora no se ha pronunciado de momento sobre la rápida visita de Figuera al país.

– Autoridad electoral «confiable» –

En 2023, desde el extranjero, la exdiputada asumió la presidencia de una comisión parlamentaria simbólica.

Su agenda del diálogo incluye «temas clave» como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y diversas garantías para la participación política, según el Departamento de Estado.

La opositora dijo que «en efecto tal vez en la próxima» visita al país podría reunirse con la presidenta encargada. «Estoy dispuesta a reunirme con todos los sectores», destacó, sin precisar la fecha de su regreso.

Figuera apunta a la constitución de una autoridad electoral «confiable, transparente», indicó a la AFP.

«Debe ser una agenda que involucre a los venezolanos que están en Venezuela y a los venezolanos que están en el exterior», agregó.

Casi todas las principales figuras de la oposición venezolana se exiliaron tras años de mano dura bajo el mando de Maduro, ahora preso en Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Más de una decena de dirigentes opositores han regresado en las últimas semanas a Venezuela, donde la libertad de expresión vuelve de a poco, las protestas resurgen y el miedo parece mermar.

La propia Machado que lleva meses fuera del país promete volver, aunque no ha especificado cuándo.

Para el politólogo Benigno Alarcón, la visita de Figuera constituye «un evento sorpresivo que desestabiliza el escenario y marca el posible inicio de un nuevo rumbo hacia una transición negociada».

Estados Unidos aparece «en el ejercicio de un rol de mediador que puede terminar más bien como árbitro», apuntó Alarcón en su cuenta de X.

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