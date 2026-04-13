La OSCE denuncia la desigualdad a favor de Orbán y el uso del miedo en elecciones húngaras

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Viena/Budapest, 13 abr (EFE).- Los observadores de la OSCE han indicado este lunes que las elecciones de ayer en Hungría fueron libres pero marcadas por el uso del miedo y la desigualdad en financiación y cobertura mediática a favor del partido del primer ministro Viktor Orbán, que finalmente perdió ante la oposición conservadora.

La campaña se vio «empañada por una retórica divisiva e infundada de miedo por parte del partido gobernante», indica en un comunicado la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que señala que el Fidesz, el partido de Orbán recurrió también a «acusaciones infundadas de injerencia extranjera».

Además, indica que el Fidesz, que lleva 16 años gobernando con mayoría absoluta, «se benefició de ventajas sistémicas que desdibujaron la línea entre Estado y partido». EFE

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