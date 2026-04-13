La OSCE denuncia la desigualdad a favor de Orbán y el uso del miedo en elecciones húngaras

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Viena/Budapest, 13 abr (EFE).- Los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) indicaron este lunes que las elecciones de ayer en Hungría fueron libres pero marcadas por el uso del miedo y la desigualdad en financiación y cobertura mediática a favor del partido del primer ministro Viktor Orbán, que finalmente perdió ante la oposición.

La campaña se vio «empañada por una retórica divisiva e infundada de miedo por parte del partido gobernante», señala en un comunicado la OSCE, que añade que el Fidesz, el partido de Orbán, recurrió también a «acusaciones infundadas de injerencia extranjera».

Además, afirma que el Fidesz, que lleva 16 años gobernando con mayoría absoluta, «se benefició de ventajas sistémicas que desdibujaron la línea entre Estado y partido».

«El extenso abuso de cargos y recursos públicos, la propaganda gubernamental, un claro sesgo en la cobertura mediática e informativa a favor del partido gobernante, y graves deficiencias en la regulación de la financiación de las campañas socavaron aún más la igualdad de oportunidades entre los contendientes», dice en esa nota la Oficina de la OSCE para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos.

Peter Magyar, un miembro del Fidesz hasta hace sólo dos años, ganó ayer con su partido conservador Tisza las elecciones con una supermayoría de 138 escaños, frente a los 55 del partido de Orbán.

La participación alcanzó el 79,5 %, la más elevada desde que Hungría se convirtió en una democracia tras la caída de la dictadura comunista en 1989.

La OSCE destaca esa elevada movilización de los ciudadanos en una cita electoral «muy reñida».

«La excepcional participación electoral demuestra que la incitación al miedo, las amenazas y la intimidación no pueden sofocar la voluntad democrática del pueblo», argumentó en esa nota el diputado español Pablo Hispán, jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la misión de observación de estas elecciones.

Para el diputado conservador, Magyar y su partido tienen ahora el mandato de «honrar la confianza depositada en ellos por el pueblo húngaro y fortalecer el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y la democracia».

Los observadores internacionales denunciaron que el periodismo independiente está en desventaja en Hungría frente a los medios progubernamentales y que los informadores trabajan en un entorno tenso, marcado por agresiones y amenazas.

Además, la OSCE detectó en las redes sociales el uso de IA generativa con el objetivo de desinformar y desacreditar a los opositores políticos.

«Dada la escasa atención mediática general a la campaña, la participación masiva de los votantes que acudieron ayer es aún más destacable», afirmó Rupa Huq, jefa de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

Además, los observadores criticaron que la Comisión Electoral está compuesta principalmente por miembros elegidos por el Fidesz y sus aliados, algo que «afectó a la imparcialidad e independencia» de algunas de sus decisiones.

Asismo señala que las autoridades no han hecho esfuerzos para fomentar la participación política de las mujeres.EFE

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