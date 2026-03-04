La OTAN condena los ataques de Irán a Turquía y garantiza «firme» disuasión y defensa

3 minutos

Bruselas, 4 mar (EFE).- La OTAN condenó este miércoles «los ataques de Irán contra Turquía» tras el derribo de un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo turco, y aseguró que su postura de disuasión y defensa «sigue siendo firme en todos los ámbitos».

«Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región», indicó a EFE la portavoz aliada, Allison Hart.

«Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo firme en todos los ámbitos, incluidos los relacionados con la defensa aérea y antimisiles», agregó.

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país sin causar víctimas ni heridos, según confirmó el Ministerio turco de Defensa.

Un resto de un proyectil de las defensas aéreas cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, de acuerdo con un comunicado del Ministerio, que no precisó cuál pudo ser el objetivo del misil iraní.

No obstante, la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.

La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía, alberga también unidades estadounidenses y en ella tiene desplegada España una batería antiaérea Patriot.

Precisamente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó la víspera el “apoyo habilitador clave” que están proporcionando aliados como España a Estados Unidos pese a que no forme parte de la campaña militar de ese país e Israel contra Irán.

“Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando un apoyo habilitador clave que no forma parte de la campaña, pero que tiene que ver con el acceso logístico. Por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía”, indicó Rutte durante una rueda de prensa en Skopje el martes.

En concreto, recordó que esa batería antiaérea española «ya lleva diez años defendiendo intereses clave de Estados Unidos en Turquía, a través del sistema Patriot».

Rutte dejó claro entonces también que la OTAN no forma parte de la ofensiva contra Irán, encabezada por EE. UU. e Israel, y consideró que «todos estamos mejor» sin el líder supremo iraní, Alí Jamaneí, muerto durante los bombardeos contra Teherán, y «con la capacidad nuclear y balística (iraní) derrotada y degradada».

Se trata del primer incidente en territorio turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la mañana del sábado pasado. EFE

rja/drs/fpa