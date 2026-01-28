La OTAN debe volverse «más europea» en momentos en que Trump trastoca los lazos con el bloque

Europa debe asumir un papel más importante dentro de la OTAN y reforzar su defensa, pues el presidente estadounidense Donald Trump «agitó las relaciones transatlánticas hasta sus fundamentos», afirmó este miércoles la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

«Permítanme ser clara: queremos vínculos transatlánticos sólidos. Estados Unidos seguirá siendo el socio y aliado de Europa. Pero Europa necesita adaptarse a las nuevas realidades. Europa ya no es el principal centro de gravedad de Washington», dijo Kallas en una conferencia de defensa en Bruselas.

«Este cambio se está produciendo desde hace un tiempo. Es estructural, no cultural. Esto significa que Europa debe dar un paso al frente, ninguna gran potencia en la historia ha tercerizado su supervivencia y ha sobrevivido», declaró Kallas durante una rueda de prensa en Bruselas.

La alta diplomática insistió en que Washington continúa siendo un aliado clave pero señaló que, debido a los cambios de enfoque en su política, la OTAN «necesita volverse más europea para mantener su fuerza».

Este mes, Trump sacudió a los aliados europeos al amenazar con arrebatar Groenlandia a Dinamarca, país miembro de la UE y de la OTAN, pero luego dio marcha atrás.

Esta crisis ha sido la última en trastocar los lazos desde que Trump regresó al poder hace un año y ha redoblado los llamados para que el continente reduzca su dependencia del superpoder militar dominante de la OTAN para su protección.

Kallas dejó claro que la OTAN sigue siendo la piedra angular de la seguridad europea.

Dijo que los esfuerzos de la UE deben «seguir siendo complementarios» a los de la alianza, pero insistió en que Europa necesita desempeñar un papel más importante.

«Especialmente ahora, cuando Estados Unidos fija su mirada más allá de Europa, la OTAN necesita volverse más europea para mantener su fuerza», afirmó. «Para ello, Europa debe actuar», recalcó.

Los países europeos ya han aumentado sus presupuestos de defensa desde que Rusia invadió Ucrania hace cuatro años, y el año pasado, presionados por Trump, acordaron elevar de forma masiva el objetivo de gasto de la OTAN.

La UE también lanzó el año pasado una serie de iniciativas que, según dice, podrían hacer que sus miembros destinen 800.000 millones de euros adicionales a defensa.

Mientras tanto, Washington afirma que quiere que los aliados europeos asuman más responsabilidades en la defensa convencional del continente, ya que la atención de Estados Unidos se desplaza hacia otras amenazas como China.

