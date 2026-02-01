La patrulla Aspa despliega sus acrobacias en Montevideo en memoria del vuelo Plus Ultra

Montevideo, 1 feb (EFE).- La Patrulla ASPA del Ejército del Aire y del Espacio de España desplegó este domingo un repertorio de acrobacias en Montevideo para con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra.

Bajo un sol intenso, típico de la temporada de verano austral, los cielos de la rambla de la capital uruguaya fueron el escenario en el que los helicópteros mostraron ante miles de personas distintas maniobras entre las que destacaron el «looping», la «barrena» y la «hoja de trébol», movimientos habitualmente reservados para aviones y que pocas veces se ejecutan en helicóptero.

Tras una exhibición de unos 30 minutos los helicópteros desplegaron la bandera de España en señal de despedida del público uruguayo que abarrotó la localidad.

La expedición de la patrulla representó el reto logístico realizado, ya que las aeronaves fueron trasladadas desde España en aviones de carga Airbus A400M, una operación que requirió desmontar y volver a ensamblar los helicópteros al llegar a destino.

El Plus Ultra inició su histórico vuelo el 22 de enero de 1926 y llegó a la capital argentina el 10 de febrero tras seis escalas: Las Palmas de Gran Canaria (España); Porto Praia (Cabo Verde); Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro (Brasil); y Montevideo.

La tripulación del hidroavión, del modelo Dornier Do J, de fabricación alemana y con modificaciones especiales para el vuelo, como tanques de combustible adicionales y nuevos instrumentos, la lideró el militar y aviador español Ramón Franco, el hermano menor del dictador Francisco Franco.

Tras su paso por Brasil el pasado miércoles y ahora por Uruguay, la misión completará su expedición volando hacia Buenos Aires. A diferencia del traslado desde Brasil, este cruce del Río de la Plata se realizará en vuelo, emulando la ruta original de los pioneros del Plus Ultra.

En este trayecto simbólico, los helicópteros españoles serán escoltados hasta la frontera por la Fuerza Aérea Uruguaya y recibidos posteriormente por sus pares argentinos, en un gesto de «camaradería y hermanamiento» entre las fuerzas aéreas. EFE

