La película ‘Flow, un mundo que salvar’ gana el Premio Gaudí a Mejor película europea

Barcelona, 8 feb (EFE).- ‘Flow, un mundo que salvar’, una producción de animación de Letonia, Bélgica y Francia, con un gato como protagonista en un mundo cubierto de agua, que ya ganó el Óscar en la categoría de animación en los premios Óscar de 2025, ha obtenido este domingo el Premio Gaudí a Mejor película europea.

El filme, dirigido por el letón Gints Zilbalodis, creador de otra aplaudida película, ‘Away’, competía en esta categoría con ‘Conclave’, de Edward Berger, protagonizada por Ralph Fiennes; ‘La llavor de la figuera sagrada’, del cineasta iraní Mohammad Rasoulof, y ‘The Brutalist’, de Brady Corbet.

Han recogido el premio los distribuidores y el productor y cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, quien ha alabado esta obra, así como la anterior de Zilbalodis.

Antes de recibir el premio, la actriz Marieta Sánchez ha reivindicado el «trabajo, la vida, la regularización de los inmigrantes». EFE

