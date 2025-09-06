The Swiss voice in the world since 1935

La película ecuatoriana ‘Hiedra’, mejor guión de la sección Horizontes de Venecia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza con declaraciones de Barragán en rueda de prensa)

Venecia (Italia), 6 sep (EFE).- La película ‘Hiedra’, de la cineasta ecuatoriana Ana Cristina Barragán, fue distinguida este sábado con el premio al Mejor Guión en la 82 edición del Festival de Venecia, según anunció el jurado.

«Que viva el cine el cine latinoamericano, Palestina libre», reivindicó la realizadora al recoger el galardón en el Palacio del Cine veneciano.

Asimismo agradeció el premio al jurado porque, dijo, «da valor» a su película y «significa mucho para el cine» de Ecuador, donde «hacer cine solo es posible con la sincronía de muchos esfuerzos titánicos», alegó.

‘Hiedra’ es la historia de Azucena (Simone Bucio), una treintañera que cada día pasa horas observando a los muchachos de un orfanato, especialmente a uno de ellos, Julio (Francis Eddú Llumiquinga), sin rumbo en la vida.

Sus mundos parecen distantes, cada uno en una clase social diferente, pero sus heridas acabarán acercándolos a un descubrimiento recíproco, sobre una ruta íntima que culminará a los pies de un volcán de la capital ecuatoriana.

Una película que a diferencia de sus dos trabajos anteriores, es menos autobiográfica, como explicó la realizadora en la rueda de prensa tras la ceremonia de premios.

«Me interesaba hablar de otras intimidades, de los adolescentes que no son adoptados en las casas de acogida de Ecuador», señaló Barragán, a la que le importaba mucho mostrar «las heridas de la infancia y la adolescencia».

Y como eso desemboca de alguna manera en la edad adulta y s refleja en los cuerpos y en los gestos de los protagonistas que son dos extraños que instintivamente se van juntado y creando una familia.

Esta película, una producción entre Ecuador, México, Francia y España, cierra la trilogía que Ana Cristina Barragán ha dedicado a historias atravesadas por un tema familiar, completada por ‘Alba’ (2016) y ‘La piel pulpo’ (2022). EFE

gsm/agf

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR