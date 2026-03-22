La petrolera estatal china Sinopec ganó 4.050 millones de euros en 2025, un 36,8 % menos

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Pekín, 22 mar (EFE).- La petrolera estatal china Sinopec, una de las mayores empresas del sector energético en el país asiático, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 31.809 millones de yuanes (4.400 millones de dólares, 4.050 millones de euros), lo que supone una caída del 36,8 % con respecto al año anterior.

En la cuenta de resultados remitida a la Bolsa de Shanghái, la compañía atribuyó este domingo el descenso a la caída de los precios internacionales del crudo el pasado ejercicio, el avance de la sustitución por nuevas energías y la presión sobre su negocio químico, afectado por el aumento de la capacidad y la competencia.

La facturación operativa de Sinopec se redujo un 9,5 % interanual, hasta los 2,78 billones de yuanes (unos 384.000 millones de dólares, 353.000 millones de euros), en un contexto de menor demanda de combustibles tradicionales y presión sobre los márgenes del sector.

Por segmentos, el negocio de refinado registró un beneficio operativo de 9.448 millones de yuanes, lo que supone un aumento del 40,7 % respecto al año anterior.

En el área química, la compañía registró pérdidas operativas de 14.578 millones de yuanes (2.116 millones de dólares, 1.826 millones de euros), superiores a las del ejercicio previo.

En el negocio de combustibles, las ventas externas de gasolina cayeron un 4,0 % y las de gasóleo un 7,4 %, mientras que las de queroseno descendieron un 9,7 %.

La actividad de refinado se situó en 250,33 millones de toneladas de crudo procesado, un 0,8 % menos interanual.

Durante el ejercicio, Sinopec registró pérdidas por deterioro de activos por valor de 12.953 millones de yuanes (1.880 millones de dólares, 1.622 millones de euros).

De cara a 2026, la empresa prevé procesar en torno a 250 millones de toneladas de crudo, con una producción estimada de 280,91 millones de barriles de petróleo y 1,47 billones de pies cúbicos de gas natural.

Asimismo, anticipa un gasto de capital de entre 131.600 y 148.600 millones de yuanes (entre 18.150 y 20.500 millones de dólares, o entre 16.700 y 18.900 millones de euros).

La compañía subrayó que su actividad se desarrolla en un entorno marcado por la volatilidad de los precios energéticos y los cambios en la estructura de la demanda, factores que seguirán condicionando sus resultados. EFE

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