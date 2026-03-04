La petrolera húngara MOL denuncia a la croata Janaf por no enviarle petróleo ruso

Budapest/Zagreb, 4 mar (EFE).- La petrolera estatal húngara MOL y su filial eslovaca Slovnaft han denunciado a Janaf, la empresa pública croata que gestiona el oleoducto del mar Adriático, ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (CE) por no asegurar el envío de petróleo ruso hacia esos dos países, informó este miércoles el portal Telex.hu.

La denuncia por ‘abuso de posición dominante’ se efectuó después de semanas de conflictos ante la negativa de Janaf a suministrar petróleo ruso llegado por el Adriático para sustituir los envíos por el oleoducto Druzhba que cruza Ucrania y fue dañado por ataques de Rusia en enero.

Los Gobiernos de Hungría y de Eslovaquia, los mejores aliados de Rusia dentro de la Unión Europea, afirman que Janaf debería asegurar la llegada de crudo ruso, del que los dos países son muy dependientes, argumentando que al llegar por vía marítima no están sometidos a las sanciones comunitarias por la invasión de Ucrania.

MOL señala que Janaf «cuenta con un monopolio en el suministro por vía marítima» (ya que ni Hungría ni Eslovaquia tienen salida al mar), y agrega que la actitud de la petrolera croata es «una denegación de suministro y acceso», recoge Telex.

Janaf, por su parte, respondió afirmando que el tránsito del crudo hacia esos dos países no está amenazado.

Como prueba, la empresa pública ha destacado que MOL ha organizado la llegada de ocho petroleros con crudo no ruso a la terminal del puerto de Omišalj desde el corte del Druzhba.

Janaf argumenta que las amenazas de MOL no se deben a que haya un riesgo para la seguridad energética de Hungría, sino que la empresa simplemente quiere mantener «las ventajas comerciales asociadas a la importación de petróleo ruso».

Según Janaf, al importar petróleo ruso a precio reducido, MOL ahorra unos mil millones de euros al año.

El Ministerio de Economía croata, por su parte, afirma que ha mostrado su disposición a ayudar y garantizar rutas de suministro estables para Hungría y Eslovaquia, y recuerda que se limita a cumplir con las sanciones impuestas al crudo ruso tanto por la UE como por Estados Unidos. EFE

