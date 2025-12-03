The Swiss voice in the world since 1935
La pobreza en Brasil cae por tercer año seguido y afecta a un 23 % de la población

São Paulo, 3 dic (EFE).- La población en situación de pobreza en Brasil cayó del 27,3 % al 23,1 % entre 2023 y 2024, la tercera caída anual consecutiva, gracias a los programas sociales y al buen momento del mercado de trabajo, informó este miércoles el Gobierno.

Alrededor de 8,6 millones de brasileños dejaron de ser pobres de un año para otro y pasaron a ganar más de 694 reales al mes (unos 130 dólares ó 112 euros).

Se trata del menor nivel desde que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) empezó los registros en 2012.

En ese sentido, el indicador presenta una tendencia descendiente desde 2021, cuando alcanzó su máximo histórico (36,8 %) debido al impacto de la pandemia de covid-19 sobre la economía.

Así mismo, la población en pobreza extrema, la que recibe menos de 218 reales al mes (41 dólares), pasó del 4,4 % al 3,5 % entre 2023 y 2024, con 1,9 millones de personas menos en esta situación.

Reflejo de las desigualdades raciales y de género existentes en el país, las carencias económicas siguen afectando más a los brasileños negros (25,8 %) y mestizos (29,8 %) que a los blancos (15,1 %), y más a las mujeres (24 %) que a los hombres (22,2 %).

El IBGE apuntó -en un comunicado- que sin programas sociales como el emblemático Bolsa Familia, impulsado por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la pobreza afectaría al 28,7 % de la población y la pobreza extrema al 10 %, casi tres veces más que su nivel actual.

Además de los programas sociales, el instituto de datos del Estado brasileño afirmó que el «mayor dinamismo» del mercado de trabajo contribuyó a la reducción de las carencias.

Brasil, con una población de unos 213 millones de personas, creció el 3,4 % en 2024, lo que supuso una aceleración respecto al año anterior. EFE

