La polémica antes de la liberación de Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia

5 minutos

Caracas, 22 ene (EFE).- Rafael Tudares, el yerno del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, fue excarcelado en la madrugada de este jueves, luego de una polémica que se generó por la denuncia que su esposa, Mariana González, hizo tres días antes sobre lo que calificó como «extorsiones» para lograr su liberación.

El pasado lunes, Mariana González denunció que la «extorsión» fue hecha por varias personas que, aseguró, le advirtieron que debía «obligar» a su padre -quien reclama la Presidencia desde el exilio- a «renunciar a su lucha y causa» opositora a cambio de la liberación de Tudares.

Indicó que «hubo testigos», quienes, afirmó, escucharon «íntegramente» todo lo que se le dijo.

Además, detalló que esas «extorsiones» se «llevaron a cabo en sedes diplomáticas (embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos».

«Denuncio que fui víctima de tres episodios de extorsión, provenientes tanto de personas vinculadas a autoridades de este país, como de personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban representar organismos importantes», indicó Mariana González en un comunicado.

Por su parte, González Urrutia exigió respuestas a las denuncias de su hija y reiteró que el caso de su yerno era usado como «instrumento» de presión.

La respuesta de la Arquidiócesis

El pasado martes, un día después de la denuncia de Mariana González, la Arquidiócesis de Caracas negó que en su sede se haya producido alguna extorsión contra familiares de detenidos.

La Arquidiócesis señaló que comprendía el dolor de Mariana González de Tudares y que apoyaba su petición por la liberación de su esposo, quien fue detenido el 7 de enero de 2025 y condenado en diciembre pasado a 30 años de prisión por conspiración y otros presuntos delitos.

Además, la Iglesia venezolana resaltó que, en el transcurso de la historia republicana, los obispos han sido intermediarios para «lograr el acceso a la justicia o la liberación de los privados de libertad por causa de su posición o pensamiento político» y reiteró su voluntad «inquebrantable» con esta misión.

Otros actores

Luego de la excarcelación de Tudares, circuló en redes sociales una fotografía de él y Mariana González junto al arzobispo de Caracas, Raúl Biord; el expresidente de la Cruz Roja Venezolana y de Fedecámaras, Ricardo Cusanno; e Indira Urbaneja, quien se define como analista y asesora de campañas políticas.

Urbaneja, quien no precisó su rol en este proceso de liberación, publicó en su cuenta de X que la excarcelación de Tudares comenzó con una llamada del exsecretario de la mayor coalición opositora Ramón José Medina -sin precisar detalles-, así como de los «buenos oficios» de la Embajada de Suiza en Caracas y a eso se sumó, añadió, el «apoyo» de Cusanno y Biord.

Asimismo, sostuvo que hubo dos reuniones «oficiales y guiadas» por Suiza y el Arzobispado de Caracas, y rechazó que en ese contexto se le planteara a Mariana González pedir a su padre que desistiera de su lucha opositora a cambio de la libertad de Tudares.

«Por un tema de confidencialidad y de respeto no se presentarán pruebas públicas, pero sí se mostrarán a las instancias competentes y a la comunidad internacional», señaló.

«Lo de la extorsión fue un recurso muy bajo para mediatizar el caso y una mentira muy cruel», agregó Urbaneja, quien aseguró que la medida para Tudares se hizo con el respaldo de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; el ministro de Interior, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En una publicación en Instagram, Cusanno aseguró que ha ejecutado distintos roles para «construir, fortalecer y ampliar» espacios que «permitan generar soluciones» a varios temas, entre ellos el conflicto político de Venezuela. En este contexto, afirmó haber hecho esfuerzos de «manera silenciosa» sin «exigir ni recibir nada a cambio».

Este jueves, al anunciar la excarcelación, Mariana González no mencionó al arzobispo ni a Urbaneja, Cusanno o Suiza. Sin embargo, agradeció a «todas las personas» que brindaron apoyo «humanamente» y destacó de manera especial al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Edmundo González, en tanto, aseguró que la liberación de su yerno supone un «alivio» para su familia.

«La liberación de Rafael no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición», dijo en un video en X.

Ninguno de los dos compartió en su perfil la fotografía de la liberación junto a los actores antes mencionados.EFE

ven/gpv