La polémica venta de animales en el Mercado de Sonora de México llega a su fin

4 minutos

Diego Cubillas

Ciudad de México, 19 dic (EFE).- El popular Mercado de Sonora, ubicado en el centro de la capital mexicana y conocido por la controvertida venta de animales y de productos esotéricos, deberá poner fin a esta práctica por orden judicial, tras años de críticas de organizaciones animalistas que han denunciado la comercialización de animales —incluso especies silvestres— mantenidos en malas condiciones.

“El gran reto que tenemos no solo como activistas, sociedad civil o autoridades, es que no sea solo un papel muerto y que lo que ha pasado en los mercados, y específicamente en el de Sonora. Durante muchos años ya estaba esta ley, pero no se aplicaba”, explicó a EFE, Dulce Ramírez, activista por los derechos de los animales y directora ejecutiva de Igualdad Animal México.

La lucha por el cierre de estos comercios “es de hace décadas”, señala, pero la iniciativa que varias organizaciones iniciaron alrededor de 2021, en la que se prohibía la matanza de animales vivos y los rastros clandestinos en estos mercados, la ley ha acompañado a las exigencias de los activistas.

Peses a esos avances, la matanza ilegal, según apuntó Ramírez, persiste con animales como conejos en “desoladores” mercados como el de San Juan, también en la capital.

Ilegalidades y peligros sanitarios

«En muchos de estos mercados históricamente se mataban ahí mismo lo que se llama ‘El pollo recién matado’. Allí lo tenían vivo y ahí mismo lo mataban, siendo un foco de infección y de salubridad enorme, y concretamente en la Ciudad de México», explicó.

La organización ha documentado en el Mercado de Sonora, abierto en 1957, la presencia de perros mutilados, enfermos, o incluso pintados para falsear razas, con los consiguientes riesgos como epicentros de enfermedades y problemas sanitarios tanto para los animales como para las personas.

«Es una mafia que, lamentablemente, viene de un contexto de pobreza, de desigualdad social y nosotros como activistas tampoco podemos ignorar esa parte (…). Aunque pese a la idea de pobreza también hay que entender que es un mercado muy lucrativo», afirmó Ramírez.

En un recorrido EFE puedo constatar el hermetismo de los comerciantes, quienes rechazaron comentar la situación, su desagrado ante la presencia de periodistas.

Estos mercados son lugares donde compradores adquieren animales para consumo; rituales, como gallinas o cabras; para el ocio, como palomas usadas para tiro al blanco; o como alimento para depredadores.

También donde se exhibe una amplia gama de especies exóticas o en peligro de extinción, entre los que puede haber monos araña, reptiles, tigres o leones.

Dado que la venta de animales es el sustento de muchas personas, la sentencia judicial contempla una transición del giro comercial y apoyo a los comerciantes, ofreciendo incluso soporte económico durante el cambio.

En este sentido, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, indicó que buscarán acompañar a los comerciantes afectados tras el fin de esta actividad a final de año.

«Sabemos que es un delito la venta de animales en los espacios públicos en los mercados, en general, nos vamos a poner de acuerdo porque esto implicará apoyar a los locatarios para que puedan tener otros giros (…) y para evitar lo que hoy está pasando», aseguró Brugada en conferencia de prensa en octubre.

Por ello, Ramírez sugirió que la transición podría enfocarse en los servicios de cuidado animal, aprovechando que la «industria de animales de compañía» es lucrativa, aunque admitió que existe un ambiente de la hostilidad entre asociaciones y vendedores, quienes están “muy molestos” y evitan el diálogo.

«Lo importante es que las autoridades sean el vínculo. Nosotros estamos aquí para defender a quienes, no pueden, que son los animales, y nuestro objetivo es que dejen de explotarlos”, concluyó. EFE

dcb/afs/gad

(foto)