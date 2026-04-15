La Policía australiana investiga la acusación de agresión sexual contra Katy Perry

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Sídney (Australia), 15 abr (EFE).- La Policía australiana investiga una presunta agresión sexual denunciada por la actriz australiana Ruby Rose contra la cantante estadounidense Katy Perry, hechos que habrían ocurrido en una discoteca de Melbourne (sur de Australia) en 2010.

Las autoridades del estado de Victoria confirmaron este miércoles que han abierto una investigación sobre un incidente en un local del centro de Melbourne en 2010, sin ofrecer más detalles debido a que el caso sigue en curso.

La investigación se produce después de que Rose afirmara en redes sociales que Perry la agredió sexualmente cuando ambas eran jóvenes, en un episodio que, según la actriz, tardó años en poder procesar y hacer público.

Rose contó el lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.

Perry «se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella», explicó la actriz, conocida por su trabajos en series como ‘Orange is the New Black’ o ‘Batwoman’.

«Conté la historia públicamente, pero la cambié a una ‘graciosa anécdota de borracha’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera», señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.

En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Perry rechazó las acusaciones y aseguró que Rose «tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados».

En una publicación en redes sociales realizada el martes por la noche, la actriz australiana confirmó que ha presentado formalmente denuncias ante las autoridades en relación con el caso.

La intérprete explicó que, a partir de ahora, no podrá comentar, compartir ni pronunciarse públicamente sobre los hechos ni sobre las personas implicadas, en cumplimiento con las indicaciones policiales. EFE

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