La Policía brasileña desmantela una trama millonaria de lavado de dinero con criptoactivos

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São Paulo, 15 abr (EFE).- La Policía Federal de Brasil lanzó este miércoles una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero a través de criptoactivos que operó más de 1.600 millones de reales (270 millones de euros), informó el ente.

Más de 200 agentes cumplen 39 órdenes judiciales de prisión temporal en nueve de los 27 estados del país contra los integrantes de este grupo, según un comunicado de la Policía.

Entre los detenidos figuran dos famosos cantantes de funk, MC Ryan SP y MC Poze do Rodo, así como un influencer digital, de acuerdo con medios locales.

Además de las órdenes de detención, el juez también determinó el bloqueo de bienes y la imposición de restricciones financieras con el fin de frenar las actividades ilícitas del grupo.

Los sospechosos se enfrentan a acusaciones de lavado de dinero, evasión de divisas y asociación criminal.

El cantante Poze do Rodo, que acumula más de 15 millones de seguidores en redes sociales, ya fue objeto de una orden de prisión temporal y de registro de su casa el año pasado, bajo acusaciones de asociación criminal y apología del crimen.

En esa ocasión, el músico rechazó las denuncias en un comunicado y acusó a las autoridades de racismo y de querer «criminalizar» el arte de la periferia. EFE

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