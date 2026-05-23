La Policía de California pide ayuda a ciudadanía para desmantelar banda colombiana de robo

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 may (EFE).- La Policía en California está pidiendo información ciudadana sobre los presuntos robos cometidos por una banda de colombianos que, según las autoridades, utilizaba cámaras de vigilancia camufladas e inhibidores de señal de internet para asaltar las residencias en el sur del estado.

Los colombianos Jesús Vélez-Hernández, de 35 años; Sergio Páez-Cuervo, de 38; Javier Pulido-Ramírez, de 41; y Akksel Cadena-Díaz, de 29, han sido vinculados a robos ocurridos en todo el sur de , según dijo el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

Los sospechosos fueron arrestados tras una investigación que comenzó después de un robo residencial reportado el pasado 22 de abril a una vivienda en ese condado.

Durante la investigación, los detectives descubrieron que los sospechosos presuntamente utilizaban placas de matrícula fraudulentas, dispositivos de interferencia de señales WiFi y de comunicación, cámaras inalámbricas camufladas y otras herramientas diseñadas para desactivar los sistemas de seguridad residenciales y vigilar las viviendas antes de cometer los robos.

Registros ejecutados en el condado de Los Ángeles permitieron recuperar bienes robados y herramientas y dispositivos que se cree están vinculados a robos residenciales adicionales en todo el sur de California.

El Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino ha pedido ayuda a la ciudadanía para brindar cualquier información relacionada al caso y detener a otros posibles miembros.

Asimismo, la Policía está difundiendo información sobre los métodos y equipos utilizados por estas bandas con el fin de educar a los residentes, identificar a posibles víctimas adicionales y asistir a las agencias del orden público que investigan delitos similares. EFE

amv/sbb