La Policía de Jamaica registra un 29,4 % menos de asesinatos en lo que va de año

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San Juan, 16 mar (EFE).- El Cuerpo de Policía de Jamaica (JCF, por sus siglas en inglés) informó este lunes de un descenso de los delitos graves, con un 29,4 % menos de asesinatos desde comienzos de año.

Según las últimas cifras publicadas, los agentes notificaron 113 homicidios, en comparación con los 160 registrados en el mismo periodo del año 2025.

Los datos reflejan que los mayores descensos se produjeron en los municipios de Westmoreland (suroeste), Saint Ann (norte), Portland (noreste), el oeste de Kingston (la capital), Saint Andrew, Saint Catherine y Saint Thomas (sureste), donde las tasas fueron entre el 22,2 % y el 80 %.

Sin embargo, las parroquias de Saint James y Hanover (noroeste), Saint Elizabeth (suroeste), Manchester (centro) y el este de Kingston registraron aumentos de asesinatos que oscilaron entre el 23,1 % y el 250 %.

La JCF también informó de un descenso en el número de tiroteos, de 163 a 103; disminución en los casos de violación, de 67 a 61, y los robos disminuyeron un 19,1 %, de 136 a 110.

En este contexto, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, afirmó en enero que su administración seguiría aplicando estrategias para reducir la tasa de homicidios del país, después de que Jamaica registrara menos de 700 asesinatos en 2025 en comparación con el año anterior.

Holness celebró que es la primera vez en 31 años que Jamaica ha registrado menos de 700 asesinatos.

El Gobierno de Jamaica tuvo que declarar en enero de 2025 el estado de emergencia pública en importantes distritos de Kingston, para contener la violencia y la criminalidad en la capital. EFE

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