La Policía de Nueva York investiga muerte de refugiado liberado por la Patrulla Fronteriza

3 minutos

Nueva York, 26 feb (EFE).- La Policía de Buffalo, en Nueva York, investiga la muerte de un refugiado de Myanmar, después de que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. lo dejara en libertad en un restaurante de la ciudad la noche del 19 de febrero.

El hombre fue identificado como Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, quien tenía una discapacidad visual severa, cuyo cadáver fue encontrado por la Policía tras responder el martes a una llamada telefónica, cinco días después de que la Patrulla Fronteriza lo dejara en el negocio.

Según su hijo Mohamad Faisal, el día en que fue detenido, Alam había salido a caminar y usaba bastón cuando se perdió y entró en una propiedad privada. Alam, que no hablaba inglés, no entendió la orden de la Policía de soltar su bastón, señala CNN

Los agentes de este departamento detuvieron brevemente a Alam después de que fuera liberado por la Oficina del Sheriff del condado de Erie, en el norte del estado, tras haber sido acusado de agresión y posesión de armas, delitos relacionados con un incidente ocurrido en febrero de 2025. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, fue liberado.

Las autoridades presuntamente dejaron a Alam en el restaurante, un lugar cercano a su última dirección, pero su familia, que se había mudado, no fue informada de su liberación.

«La muerte evitable de Nurul Amin Shah Alam es profundamente perturbadora y un incumplimiento de sus deberes por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos», indicó el alcalde de Buffalo, Sean M.Ryan, en un comunicado.

«Un hombre vulnerable, casi ciego y sin saber inglés, fue abandonado en una fría noche de invierno sin que se supiera si alguien lo dejaría en un lugar seguro. Esa decisión fue poco profesional e inhumana», agregó.

Ryan afirmó que la agencia federal «debe aclarar cómo y por qué sucedió esto», y aseguró que Buffalo es una ciudad que acoge a refugiados y que el Gobierno «debe proteger la dignidad humana, no ponerla en peligro».

Mientras, la Policía de Buffalo informó de que «está investigando las circunstancias y el período de tiempo de los eventos que llevaron a su muerte tras su liberación», según la prensa.

Los medios locales señalan que, de acuerdo con la oficina del médico forense, el refugiado, que llegó a EE.UU. en 2024, murió debido a problemas de salud.

«Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron al Sr. Alam un transporte de cortesía, que él aceptó hasta una cafetería, considerada un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida», indicó por su parte la agencia, citada por los medios.

La Patrulla Fronteriza aseguró además que el hombre no presentaba signos de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial. EFE

rh/asg/gpv