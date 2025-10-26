La policía interviene una cárcel de Paraguay tras un enfrentamiento entre reclusos

Asunción, 26 oct (EFE).- La Policía de Paraguay intervino la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, ubicada en la capital, Asunción, y logró controlar un enfrentamiento entre reclusos, que dejó a un reo herido «sin gravedad», informó este domingo el Ministerio de Justicia.

El incidente ocurrió la noche del sábado cuando se registró «un incidente entre internos» de dos diferentes pabellones del reclusorio, indicó el despacho de Justicia en un comunicado.

«Como resultado del enfrentamiento se reportó un solo herido con refilón de balín de goma, sin gravedad», aseguró el ministerio que destacó que el recluso fue atendido en un centro de sanidad de la penitenciaría, donde permanece «en observación».

La cartera de Justicia afirmó que intervinieron agentes penitenciarios, con el apoyo del grupo antimotines de la Policía Nacional, quienes lograron «controlar la situación de manera efectiva».

Igualmente, se realizó una requisa en ambos pabellones donde se incautaron «varios cuchillos de fabricación casera», agregó la nota.

El comisario Juan Giménez dijo al canal Telefuturo que se desconocen los motivos de la riña y que «no hubo quema de colchones» ni otros incidentes.

Manifestó que «en este momento está todo bajo control» y que en las inmediaciones de la penitenciaría de Tacumbú, donde está recluido el 11 % de la población carcelaria del país, se encuentran agentes de la policía antimotines del Grupo Especial de Operaciones (GEO).EFE

