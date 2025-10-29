La policía lleva a cabo registros en la sede del portugués Novo Banco, según medios

Lisboa, 29 oct (EFE).- La Policial Judicial (PJ) llevó a cabo este miércoles registros en la sede del portugués Novo Banco y de una consultora, según el canal CNN Portugal, lo que ha coincidido con la firma de los acuerdos para la total adquisición de la entidad lusa por parte del BPCE, el segundo mayor banco de Francia.

La cadena señaló que el caso está relacionado con la sospecha de delitos relacionados con la venta de activos del extinto Banco Espírito Santo (BES), tras cuya quiebra surgió el Novo Banco en 2014.

En un comunicado, la PJ confirmó que desarrolló este miércoles en la zona metropolitana de Lisboa una operación, bajo la dirección de la fiscalía del país, para ejecutar decenas de órdenes de búsqueda y detención, así como de investigación informática, sin precisar en qué empresas o entidades tuvieron lugar.

Explicó que se investigan hechos «susceptibles» de suponer delitos de corrupción pasiva y activa en el sector privado, fraude agravado y blanqueo de capitales.

La PJ detalló que hay sospechas de que se habrían practicado «ilegalidades» en la venta de activos inmobiliarios «por parte de una institución bancaria apoyada de forma financiera por el Estado portugués, a través del Fondo de Resolución, resultando de esas operaciones una perjuicio abundante para el banco en concreto y para los intereses del Estado».

En los registros participaron más de 100 efectivos de la PJ, 14 magistrados de la fiscalía y tres jueces de instrucción.

La CNN Portugal agregó que las autoridades también registran varios bufetes de abogados.

Estas búsquedas coinciden con la firma este miércoles en la sede del Ministerio de Finanzas de Portugal, en Lisboa, de los acuerdos de compra y venta por los que el BPCE adquiere las participaciones en manos del Estado luso y del Fondo de Resolución, un organismo dependiente del Banco de Portugal, de Novo Banco.

De esta forma, el BPCE se convierte en el único accionista de Novo Banco, tras la rúbrica en agosto del acuerdo de adquisición del 75 % del capital social de la entidad portuguesa al fondo estadounidense Lone Star. EFE

EFE