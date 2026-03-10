La Policía portuguesa investiga origen de incendio en un resort de lujo de Sandra Ortega

Lisboa, 10 mar (EFE).- La Policía portuguesa investiga el origen del incendio que afectó el pasado fin de semana al resort de lujo de Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, en la península de Tróia, unos 45 kilómetros al sur de Lisboa.

Una fuente de la Policía Judicial (PJ) informó este martes a EFE que llevan investigando desde el domingo las causas del fuego en el complejo turístico Na Praia, construido en la costa y que tenía previsto abrir sus puertas este verano.

«Estuvimos en el lugar el domingo por la mañana con los investigadores y peritos forenses para determinar los motivos y el origen del incendio», precisó la fuente, que aclaró que el cierre de las pesquisas «no será inmediato».

El promotor del proyecto y socio de Na Praia, José António Uva, apuntó en un comunicado enviado a la agencia de noticias Lusa, que las llamas afectaron a «algunas habitaciones» situadas en la parte central del hotel, que se encontraba «en la fase final» de los preparativos antes de abrir.

«El hotel Na Praia quedó parcialmente afectado tras el incendio que se inició en la madrugada (del domingo), sin causar ninguna víctima», dijo el promotor, que precisó que no sufrieron daños «las unidades de alojamiento individuales, ni las zonas públicas, el restaurante y la zona de servicios».

Tras este fuego, la apertura del resort, que estaba prevista para junio, se atrasará, agrega la nota del promotor, que no indica ninguna fecha.

El proyecto se encuentra construido en unos terrenos comprados en 2016 por el grupo Rosp, de Sandra Ortega, al conglomerado portugués Sonae.

Sandra Ortega es la primogénita de Amancio Ortega y la mujer más rica de España, según Forbes, cuyo patrimonio roza los 10.000 millones de euros.

Su sociedad patrimonial es Rosp Corunna y tiene una participación del 5,053 % en Inditex, entre otras empresas. EFE

