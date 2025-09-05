La portuguesa Mota-Engil vence a Acciona y construirá el primer túnel sumergido de Brasil
São Paulo, 5 sep (EFE).- La empresa portuguesa Mota-Engil se adjudicó este viernes la concesión para construir y operar por 30 años el túnel sumergido entre las ciudades de Santos y Guarujá, el primero de su tipo en Brasil y la obra de infraestructura más costosa del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Mota-Engil, empresa que cuenta con una importante participación accionarial del gigante chino CCCC, se impuso a la española Acciona en la subasta de concesión realizada en la bolsa de São Paulo, al ofrecer un descuento mayor sobre la contraprestación pública que deberá recibir anualmente de la gobernación de São Paulo. EFE
