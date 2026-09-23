La presidenta de Costa Rica confirma asistencia a Cumbre Iberoamericana y visita al papa

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San José, 23 sep (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno, que se llevará a cabo en España el 4 y 5 de noviembre próximo, y además será recibida en audiencia privada por el papa León XIV en el Vaticano, confirmó este miércoles el Gobierno costarricense.

Este será el segundo viaje internacional de Fernández desde que asumió la Presidencia de Costa Rica en mayo pasado. El primero fue esta semana a Colombia, donde se reunió con el presidente de ese país suramericano, Abelardo de La Espriella, para afianzar las alianzas en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

La gira de Fernández contempla una audiencia con el papa León XIV, el 29 de octubre, y su posterior participación en la Cumbre Iberoamericana, en Madrid el 4 y 5 de noviembre, evento que se desarrollará bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

«Llegaré ante el santo padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante», expresó Fernández, una ferviente católica.

La mandataria agregó que «será un honor recibir sus palabras y pedirle que tenga siempre presente en sus oraciones a nuestro querido pueblo costarricense».

La Presidencia costarricense aseguró que Fernández llevará al papa un saludo y el cariño de las familias de Costa Rica, país que en su Constitución Política, que data de 1949, establece la católica como religión oficial. EFE

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