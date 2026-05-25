La presidenta de Costa Rica propone grabar las visitas a los presos en máxima seguridad

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San José, 25 may (EFE).- La presidenta de Costa Rica, la derechista Laura Fernández, anunció este lunes que presentará un proyecto de ley para que las visitas que reciban los presos en la cárcel de máxima seguridad sean grabadas en audio y vídeo, con el fin de cortar su comunicación con grupos delictivos en el exterior.

«Voy a proponer una ley para que las visitas a este perfil de delincuente que está en máxima seguridad sean grabadas en vídeo y en audio, porque si no, no vamos a ganar la batalla», declaró la gobernante, quien durante la campaña electoral que le dio el triunfo el pasado 1 de febrero prometió mano dura contra el crimen.

«Me parece que son cosas de sentido común, pero actualmente tienen una prohibición legal de que sean grabadas o restringidas esas visitas», declaró Fernández tras una reunión con altos mandos policiales del Ministerio de Seguridad.

Según la mandataria, estos reclusos reciben recados escondidos en alimentos o a través de las visitas, incluidas las de sus abogados, manteniendo así contacto con el exterior y girando órdenes a sus bandas criminales, principalmente asociadas al narcotráfico.

«No puede ser que delincuentes de tan alto calibre estén desde la cárcel operando la banda criminal a la que pertenecen», dijo.

La mandataria, quien comenzó su mandato el pasado 8 de mayo, aseguró que el Ministerio de Seguridad tiene identificados y ubicados a los delincuentes del país, por lo que pidió al Organismo de Investigación Judicial que «dé un paso al frente» con las investigaciones contra 260 estructuras criminales integradas, según dijo, por 4.300 miembros.c

Fernández destacó la importancia de la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una «megacárcel» que tiene una avance del 36 % en su construcción, y que tendrá una capacidad para 5.100 presos.

Está cárcel que costará unos 35 millones de dólares está inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios con alrededor de 900 cada año, el 70 % de los cuales se deben al narcotráfico, aseguran las autoridades.

«Estamos peleando contra corrientes garantistas y progresistas que pusieron por delante los derechos de los delincuentes y se les olvidó las víctimas, tenemos que enderezar eso», enfatizó la presidenta, quien también anunció pruebas polígráficas para los jefes policiales. EFE

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