La presidenta encargada de Venezuela promete aumentar salarios el 1 de mayo

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.

El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600%. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.

«Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.

En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.

Rodríguez, que asumió las riendas del país tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero, dijo que los «errores» económicos del pasado deben «corregirse».

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y de la venta de su petróleo.

Desde entonces, Rodríguez reformó la ley petrolera y está en puertas una nueva normativa de minas, con miras a abrirse a capital extranjero.

«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.

Sindicatos y trabajadores se quejan de salarios «de hambre» congelados desde hace cuatro años. Grupos sindicales convocaron una marcha para el jueves en Caracas con ese perenne reclamo.

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