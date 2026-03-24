La princesa Mette-Marit de Noruega reaparece en un acto oficial después de dos meses

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Copenhague, 24 mar (EFE).- La princesa Mette-Marit de Noruega, esposa del príncipe heredero Haakon, reapareció este martes en un acto oficial casi dos meses después en la audiencia ofrecida en el Palacio Real de Oslo a los reyes de los belgas, de visita en ese país escandinavo.

La Casa Real noruega difundió varias fotos tomadas en palacio en las que aparecen los reyes Harald V y Sonia, junto a Haakon y Mette-Marit y a los reyes Felipe y Matilde de Bélgica.

Un portavoz de esa institución había informado sin embargo la semana pasada de que no estaba prevista su participación en la visita debido al empeoramiento de su estado de salud, relacionado con la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018 y que podría requerir un trasplante de pulmón.

Mette-Marit ha pasado por unos meses difíciles por las nuevas revelaciones sobre su amistad con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y el juicio a su hijo Marius, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon y que ha sido juzgado en un proceso en el que está acusado de 40 delitos, incluidos cuatro casos de violación, y cuya sentencia se espera en unos tres meses.

«Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien», dijo la princesa en una entrevista difundida el pasado viernes por la televisión pública NRK.

La princesa -quien estuvo acompañada en la entrevista por Haakon- dijo sentir «mucha rabia» de que las víctimas no hayan recibido justicia y calificó de «muy problemático» que haya podido contribuir «a legitimar a Epstein de alguna manera».

Epstein era amigo de un buen amigo de la princesa y le fue presentado por varios conocidos de «confianza» que trabajaban con la salud y las organizaciones internacionales en 2011, cuando Mette-Marit trabajaba para el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida.

«Fue una relación de amistad. Era amigo de un amigo mío, ante todo. Si la pregunta es si la relación era de otro tipo, la respuesta es no», afirmó la princesa, quien califica el tono de las conversaciones como de «camaradería», pero no íntimo.

En un correo de octubre de 2011, dos años después de que Epstein saliese de la cárcel tras cumplir una pena por comprar servicios sexuales a menores, la princesa le confiesa al millonario que había googleado sobre él y que «no tenía buena pinta».

Mette-Marit dijo no recordar que había encontrado y negó saber algo entonces de su pasado.

«No sé lo que encontré, no lo recuerdo, fue hace 15 años, es difícil para mí saberlo. Pero no sabía que era un delincuente sexual o un agresor», dijo. EFE

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